NFL Game Pass mit Super Bowl 2021 für nur 99 Cent

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht der Super Bowl 2021 an. Das Endspiel der amerikanischen Football-Liga wird in Deutschland zwar auch frei ausgestrahlt, doch hält die NFL mit dem Super Bowl Pass ein besonderes Angebot für Football-Fans bereit, die gerne die Original-Übertragung sehen wollen.

Zum Preis von 0,99 Euro beinhaltet der Super Bowl Pass nicht nur die Möglichkeit, die Originalübertragung des Super Bowl 2021 live und im Anschluss auf Abruf anzusehen, sondern bietet über den Gültigkeitszeitraum hinweg die Möglichkeit, auf die ergänzende Berichterstattung sowie Wiederholungen und Zusammenfassung der vorangegangenen Playoff-Spiele zuzugreifen. Alternativ zu den kompletten Übertragungen stehen hier auch Zusammenfassungen mit wahlweise 40 oder fünf Minuten Länge zur Verfügung und die Videos können auch für die Offline-Nutzung auf iOS-Geräte heruntergeladen werden.

Die zugehörige App NFL Game Pass International ist für iPhone, iPad und Apple TV optimiert im App Store erhältlich. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, über den Webbrowser sowie Geräte anderer Hersteller, darunter Fire TV oder Spielkonsolen zuzugreifen. Weitere Infos zu diesen Optionen findet ihr hier.

Das NFL-Game-Pass-Sonderangebot 2021 lässt sich für begrenzte Zeit online buchen. Die Laufzeit und damit der Zugriff auf die oben erwähnten Inhalte ist auf 31 Tage beschränkt.