Auf seiner Rückseite bietet der Soundcore Motion Boom Plus einen Aux-In-Eingang über eine 3,5 mm Klinkenbuchse an, einen USB-C-Port zur Stromversorgung und einen zusätzlichen USB-A-Port der die Nutzung des Lautsprechers als Powerbank ermöglicht. Der Akku der tragbaren Boombox besitzt dabei eine Kapazität von 13.400 mAh.

Wie viele andere Soundcore-Produkte verfügt auch der Soundcore Motion Boom Plus über die sogenannte PartyCast-Funktion, mit deren Hilfe sich bis zu 100 Geräte synchron bespielen lassen und die gemeinsame Musikwiedergabe in Bluetooth-Reichweite ermöglichen. In Sachen Bluetooth verbaut der Speaker übrigens ein Bluetooth-5.3-Modul.

80 Watt Audioleistung, 20 Stunden Akku Soundcore Motion Boom Plus geht in den Verkauf

