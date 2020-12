Soundcore Life A1: Neue True Wireless Ohrhörer starten

Die auf den Verkauf von Audio-Produkten spezialisierte Anker-Tochter Soundcore heut ein neues Paar Drahtlos-Ohrhörer vorgestellt, die auf den Namen Soundcore Life A1 hören und mit einem Ladecase ausgeliefert werden das sowohl drahtlos auf einer Qi-Ladematte als auch über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Strom versorgt werden kann.

Die Soundcore Life A1 bewerben neun Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe und sollen es mit der Ladehülle auf eine Gesamtspielzeit von 35 Stunden bringen – eine Kurz-Ladezeit von rund 10 Minuten soll die Ohrhörer dabei mit ausreichend Saft für eine anschließende Wiedergabe von 90 Minuten versorgen. Mit ausschlaggebend für die gute Akkulaufzeit dürfte der eingesetzte Bluetooth 5.0-Standard sein.

Wasserdicht, 9 Stunden am Stück, 35 Stunden gesamt

Die Ohrhörer verfügen über eine IPX7-Zertifizierung, überstehen also auch kleine Tauchgänge in einer Wassertiefe von bis zu einem Meter und werden als „wasserdicht“ beworben. Ein nettes Feature, da die Soundcore Life A1 auch über zwei integrierte Mikrofone und eine Tastensteuerung verfügen, mit der Anrufe angenommen werden können, die EQ-Voreinstellungen gewechselt und die laufenden Musik gesteuert werden kann.

Ab Werk bringen die Soundcore Life A1 drei Equalizer-Voreinstellungen mit: „Soundcore Signature, „Bass Booster“ und „Podcast“.

5 EarTips, 3 EarWings

Für den richtigen Sitz im Ohr sollen acht mitgelieferte Gummieinsätze sorgen. Die EarWings sitzen in der Cymba und sind in den drei Größen S, M und L verfügbar. Die EarTips für den Gehörgang liegen in den Größen XS, S, M, L und XL bei.

Soundcore listet die neuen Life A1 auf Amazon zu Verkaufspreis von 59,99 Euro und sagt eine Lieferung bis zum 2. Januar zu. Neben den In-Ear Kopfhörern beinhaltet der Lieferumfang die Ladehülle, ein USB-C Ladekabel sowie die EarTips und die EarWings.