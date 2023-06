Soundcore Liberty 4 NC: Neue In-Ears mit massivem Einführungsrabatt

Die Anker-Tochter Soundcore hat ihr Ohrhörerprogramm um ein weiteres Modell ergänzt. Die neuen Liberty 4 NC bieten dem Hersteller zufolge eine mit den sonstigen High-End-Produkten der Marke vergleichbare Klangqualität und kommen dabei zu einem vergleichsweise günstigen Einstiegspreis. Bei den neuen Soundcore Liberty 4 NC handelt es sich um True-Wireless-Ohrhörer mit Ladecase, die auf Basis von Adaptive Noise Cancelling bis zu 98,5 Prozent aller störenden Außengeräusche ausblenden.

Zum Verkaufsstart am 29. Juni ist ein Preis von 89,99 Euro angesetzt. Wer sich jetzt schon zum Kauf entschließt, kann vorab für einen Euro einen Early-Bird-Gutschein über 25 Euro erwerben und bezahlt so am Ende nur noch 65 Euro für die neuen Ohrhörer.

Mit Ladecase bis zu 50 Stunden Akku-Laufzeit

Bei den neuen Soundcore Liberty 4 NC handelt es sich um True-Wireless-Ohrhörer mit Ladecase, die auf Basis von Adaptive Noise Cancelling bis zu 98,5 Prozent aller störenden Außengeräusche ausblenden. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer beträgt im Ohr bis zu zehn Stunden, in Verbindung mit dem mitgelieferten Ladecase lassen sich die Soundcore Liberty 4 NC sogar bis zu 50 Stunden ohne Stromanschluss nutzen. Per Schnellladefunktion kann man die Akkus der Ohrhörer in nur zehn Minuten für weitere vier Stunden Laufzeit auffüllen.

Im Großen und Ganzen unterscheiden sich die neuen Liberty 4 NC von den deutlich teureren Liberty 4 nur mit Blick auf die verbauten Audiotreiber. Während der Liberty 4 NC auf 11-Millimeter-Treiber setzt, verwendet der Liberty 4 duale dynamische Treiber . Die Akkulaufzeit des teureren Modells liegt mit neun Stunden ohne und 28 Stunden mit Ladecase sogar noch merklich unter den für das neue und günstigere Modell genannten werten.

Die neuen Soundcore-Ohrhörer kommen in den Farben Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Hellblau und Pink in den Handel. Wenn ihr euch dafür entscheidet, die Soundcore Liberty 4 NC mit dem von Anker angebotenen Aktionsrabatt zu bestellen, müsst ihr beachten, dass der Rabattcode am ersten Verkaufstag, dem 29. Juni per E-Mail zugestellt wird und dann innerhalb von elf Tagen eingelöst werden muss.