HomeKit: Neuer Hub von Pearl und Update für IKEA Dirigera

IKEA bietet den Dirigera-Hub zum Preis von 59,99 Euro als zentrales Verbindungsglied zwischen Apple Home und dem hauseigenen Smarthome-Programm an. Letzter nennenswerter Neuzugang in diesem Segment ist der seit April verfügbare Luftqualitätssensor VINDSTYRKA .

Wenn wir bei HomeKit-Gateways sind, noch ein kurzer Hinweis für alle Nutzer des noch recht neuen Dirigera-Hubs von IKEA . Falls ihr Probleme damit habt, dass an den Hub angebundene Geräte nicht wie erwartet in HomeKit erscheinen, solltet ihr die installierte Firmware-Version prüfen.

Pearl bietet das neue HomeKit-Gateway zum Preis von 63,99 Euro an. Das Gerät wird per Ethernetkabel mit dem heimischen Netzwerk verbunden und über Micro-USB mit Strom versorgt.

