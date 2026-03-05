Das neue Joyroom Podix lässt sich in die Kategorie ungewöhnlicher Ladegeräte einordnen. Die Ladestation kann mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen und kombiniert für diesen Zweck mehrere USB-C-Anschlüsse mit integrierten Kabeln. Ein kleines Display an der Front informiert über den aktuellen Ladezustand.

Der Ladewürfel basiert auf GaN-Technologie und kann verbundene Geräte mit bis zu 140 Watt Ladeleistung versorgen. Das breite Anschlussportfolio soll laut Hersteller Nutzer ansprechen, die Smartphones, Tablets und Notebooks besitzen und in der Lage sein wollen, diese Geräte bei Bedarf auch parallel zu laden.

Bis zu 140 Watt Ladeleistung

Allein angeschlossen, soll sich ein 16-Zoll-MacBook-Pro damit innerhalb von rund 25 Minuten auf etwa die Hälfte seiner Akkukapazität aufladen lassen. Die hierfür benötigte Maximalleistung lässt sich per Anschluss an eine der USB-C-Buchsen beziehen. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen sind, soll eine automatische Leistungsverteilung dafür sorgen, dass diese ausgewogen versorgt sind, ohne dass einzelne Anschlüsse bevorzugt werden.

An der Vorderseite befinden sich neben einer USB-C-Buchse zwei Anschlussmöglichkeiten für USB-A. Zudem gehören zwei ausziehbare USB-C-Kabel mit einer Länge von rund 80 Zentimetern zur Ausstattung, die bei Nichtbenutzung ins Gehäuse eingezogen werden und jeweils bis zu 100 Watt Ladeleistung liefern. Die Station selbst wird über ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit Strom versorgt.

Display zeigt Ladezustand

Das in die Vorderseite integrierte, 1,5 Zoll große LCD-Display zeigt unter anderem den aktuellen Ladezustand sowie die momentan abgegebene Leistung an. Begleitend sind darauf einfache Grafiken und Animationen zu sehen.

Im Lieferumfang ist zudem ein Sockel enthalten, der auf eine glatte Oberfläche geklebt werden und dem Ladewürfel mehr Stabilität geben kann.

Der offizielle Verkaufspreis wird mit 129,99 Euro angegeben. Zur Markteinführung lässt sich bei Amazon ein Rabattcoupon aktivieren, der den Endpreis auf 89,99 Euro senkt.