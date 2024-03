Soundcore Boom 2: Bluetooth-Box mit Wumms und Mini-Lightshow

Mit dem Boom 2 hat Soundcore eine neue Generation seines tragbaren Partylautsprechers am Start. Das Gerät ist von heute an zum Preis von 129 Euro erhältlich.

Wer sich im Vorfeld für die Rabattaktion zum Verkaufsstart angemeldet hat, sollte einen Blick in sein E-Mail-Postfach werfen. Mit einem persönlichen Aktionscode bekommt ihr beim Kauf des Lautsprechers über die Hersteller-Webseite und auch über Amazon den Ohrhörer Sport X10 gratis. Ihr müsst einfach beide Artikel in den Einkaufswagen legen und beim Checkout den persönlichen Code eingeben.

Soundcore Boom 2 ausprobiert

Wir haben den Boom 2 von Soundcore bereits ausprobiert und wurden dabei gleich mehrfach überrascht. Auf den Werbefotos wirkt der Bluetooth-Lautsprecher irgendwie größer, in der Hand ist der Boom 2 dann nicht nur sehr kompakt, sondern auch überraschend leicht. Der Klang des neuen Soundcore-Lautsprechers beeindruckt angesichts dessen umso mehr. Lediglich in den mittleren Bereichen könnte ab und an etwas mehr da sein. Im Inneren des Lautsprechers arbeiten zwei Hochtöner mit 20 mm Durchmesser und ein Tieftöner im Format 90 x 120 mm.

Die Tiefen des Boom 2 sind bereits ohne die integrierte Bassverstärkung satt und kräftig, und auf die Lautstärke bezogen müsst ihr in einem Mehrfamilienhaus wohl schon bei halber Kraft befürchten, dass sich die Nachbarn beschweren. Optional könnt ihr die Bassleistung mithilfe der „BassUp-Technologie“ von Soundcore nochmal anheben. Der Lautsprecher macht dann noch mehr Druck, ohne die Tiefen unnatürlich zu verzerren. Ein nettes Feature vor allem für Partys und tanzbare Titel.

Bassverstärkung und Partylicht

Die Aktivierung der Bassfunktion hat beim Boom 2 ihre eigene Taste im Bedienfeld. Drückt man diese zweimal, aktiviert man die integrierte Mini-Lightshow: Seitlich ins Gehäuse integrierte LEDs blinken farbig und im Rhythmus der Musik. An weiteren Tasten stehen neben dem Ein-Aus-Schalter und Bluetooth, PartyCast und die Wiedergabekontrolle zur Verfügung.

PartyCast bedeutet, dass man bis zu 100 Boom-Lautsprecher zu einer gemeinsam agierenden Sound- und Lichteinheit kombinieren kann. Die Wiedergabekontrolle steuert nicht nur Laut/Leise und Play/Pause, sondern ermöglicht auch das Vor- und Zurückspringen in der Wiedergabeliste durch doppeltes oder dreifaches Drücken.

Erweiterte Einstellungen per App

Eine sinnvolle, wenngleich nicht zwingende Ergänzung ist die Soundcore-App. Zunächst kann man damit die Firmware des Lautsprechers aktualisieren, ihr findet hier aber auch eine Reihe von brauchbaren Einstellungen, begonnen bei der automatischen Abschaltzeit bis hin zum Equalizer und den Lichteinstellungen. Zudem lassen sich hier auch die etwas nervigen Einschalt- und Verbindungstöne deaktivieren.

Die Standard-Klangeinstellungen des Boom 2 sind fürs Musikhören absolut in Ordnung. Dennoch hat man die Möglichkeit, hier seine eigenen Einstellungen anzulegen oder alternativ angebotenen Klangeinstellungen zu nutzen. Ebenso beim Licht: Von Haus aus leuchten die Seiten des Lautsprechers in blauen Blinktönen. Ihr könnt stattdessen auch andere Farbvorgaben wählen und die Helligkeit der LEDs beeinflussen.

Schwimmfähige Notstromversorgung fürs iPhone

Der Boom 2 lässt sich am besten als vielseitig verwendbarer Party-Lautsprecher beschreiben. Dem kommt insbesondere auch zugute, dass das Geräte bestens für den Einsatz im Freien geeignet ist. Dank der Schutzklasse IPX7 (zeitweiliges Untertauchen bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten) und seiner Schwimmfähigkeit übersteht der Boom 2 auch einen Pool- oder Bootsunfall.

Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 4.900 mAh und sorgt für eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden, dieser Maximalwert wird allerdings nur bei gemäßigter Lautstärke und ohne Bassverstärkung erreicht. Aufladen lässt sich der Boom 2 innerhalb von fünfeinhalb Stunden über USB-C und ein zusätzlich vorhandener USB-A-Anschluss kann für die Stromversorgung externer Geräte verwendet werden (über USB-C geht das nicht).