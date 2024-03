MeinELSTER+ sammelt Steuerbelege per Teilen-Erweiterung

Die App MeinELSTER+ ist inzwischen seit gut einem Jahr am Start und will bei der Steuererklärung über das von Bund und Ländern betriebene Online-Steuerportal ELSTER unterstützen. Wer sich allerdings erhofft, er könne mit der Elster-App seine komplette Steuererklärung bequem vom iPhone aus machen, liegt falsch. Die Anwendung fungiert lediglich als eine Art Belegscanner mit Archivfunktion. Diesbezüglich bringt das jetzt ausgegebene Update auf Version 58.0.2 jedoch eine nennenswerte Verbesserung.

Eine Teilen-Erweiterung ermöglicht die einfache Übergabe von Dokumenten aus anderen Apps an MeinELSTER+. Anstelle den in die App integrierten Belegscanner zu verwenden, könnt ihr eure Steuerdokumente so beispielsweise direkt aus der Mail-App heraus an euer ELSTER-Archiv übergeben.

Wenn ihr beispielsweise eine per E-Mail erhaltene Rechnung in der Mail-App geöffnet habt, tippt ihr unten links auf das Teilen-Symbol und scrollt dann in der zweiten Reihe der verfügbaren Optionen ganz nach links zum Eintrag „mehr“. In der darauf folgend angezeigten Liste findet ihr dann die neue Option „MeinELSTER+“.

ELSTER-Benutzerkonto wird vorausgesetzt

Das Ganze funktioniert allerdings erst, wenn ihr die App mit eurem ELSTER-Benutzerkonto gekoppelt habt. Dies lässt sich wahlweise mithilfe der altbekannten ELSTER-Zertifikatsdatei oder – dann auch ohne Rechner – der offiziellen Authentisierungs-App ElsterSecure bewerkstelligen.

MeinELSTER+ will dabei unterstützen, die für die Steuererklärung benötigten Dokumente schon übers Jahr hinweg zu sammeln und in digitaler Form zu archivieren, um diese beim Verfassen der Steuererklärung dann an das ELSTER-Portal zu übermitteln.

Eine integrierte Texterkennung soll die Verwaltung der Belege vereinfachen. Hier kann man zum Beispiel wichtige Bereiche der Dokumente markieren, und vom ELSTER-System unterstützt Kategorien zuweisen.