Soulver für iOS 17: Wir nutzen den Rechner regelmäßig

Der rechnende Notizblock Soulver startete als Mac-Anwendung, sprang dann auf Apples Mobilgeräte und ist auf diesen nun seit über zehn Jahren verfügbar. Mit Ausgabe der neusten Version 2.9.4 hat die iPhone-Applikation nun ihr erstes Update seit einem Jahr erhalten, das den Rechner für den Einsatz unter iOS 17 optimiert.

Empfehlenswerter Einmalkauf

Wir nehmen die Aktualisierung zum Anlass, erneut auf den 3-Euro-Download hinzuweisen, den wir noch immer häufig nutzen, um Rechnungen mit Variablen durchzuführen und diesen für eben jenen Einsatzzweck durch und durch empfehlen können.

Am besten lässt sich Soulver wohl als leeres Blatt Papier beschreiben, auf dem Rechnungen notiert werden können, die dann automatisch in der Seitenleiste der App gelöst werden. Das Schöne dabei: Mit wenig Aufwand lassen sich hier Variablen definieren, die in der gesamten Rechnung überall eingesetzt werden können und diese so nicht nur einfach nachvollziehbar machen, sondern auch schnelle Änderungen zulassen, um andere Szenarien durchzurechnen.

Ein einfaches Beispiel wären etwa Kreditkonditionen für unterschiedliche Grundstückspreise und Zinssätze durchzurechnen. Hier lässt sich in der ersten Zeile etwa die Variable ‚Zinssatz‘ erstellen und auf 3,46 Prozent festlegen. Im weiteren Verlauf der Rechnung nutzt man dann lediglich den Verweis auf die Zinssatzvariable, um mit dieser zu rechnen. Soll ein weiteres Kreditangebot durchgerechnet werden, muss die Rechnung selbst nicht mehr angefasst werden. Lediglich die Variable wird neu definiert.

Umfangreiche Dokumentation

Hinzukommt, dass Soulver problemlos auch mit Daten, Währungen, Zusatzfunktionen wie etwa dem Runden von Ergebnissen, dem Kalkulieren mit Zeitzonen oder dem Umrechnen von Einheiten umgehen kann. Zudem sind die Rechnungen nicht flüchtig, sondern sondern werden gesichert und können jederzeit nachgeschlagen werden.

Wir empfehlen Einsteigern unbedingt einen Blick auf die ausführliche Dokumentation der Anwendung zu werfen, um eine Ahnung davon zu bekommen, welche Rechnungen Soulver ermöglicht.