App-Grillthermometer Meater startet in Generation 2

Das drahtlose Grillthermometer Meater ist in die zweite Generation gesprungen. Das Meater 2 Plus will seine Besitzer mithilfe einer Reihe von technischen Verbesserungen jetzt noch besser beim Kochen und Grillen unterstützen.

Die neue Meater-Generation hebt sich auch schon optisch vom Vorgänger ab. Das Edelstahlgehäuse ist 30 Prozent schlanker und dem Hersteller zufolge dennoch stabiler, der Sondendurchmesser beträgt jetzt 5 Millimeter.

Die unserer Meinung nach relevanteren Verbesserungen des Meter 2 Plus finden sich jedoch unter der Haube. So können die integrierten Sensoren jetzt Kerntemperaturen von bis zu 105 Grad erfassen und die Umgebungstemperatur, beispielsweise über einer offenen Flamme, kann jetzt bis zu 500 Grad betragen. Hier reagieren die Macher des Thermometers wohl allem voran auf Stimmen aus der Nutzergemeinde, denen die 275 Grad des Vorgängers deutlich zu wenig waren.

Temperaturen auf 0,1 Grad genau

In der zugehörigen App werden die mit der neuen Meater-Version gemessenen Temperaturen in Schritten von 0,1 Grad Celsius angezeigt. Das Thermometer verfügt über eine Messgenauigkeit von 0,3 Grad Celsius. Insgesamt verrichten fünf interne Temperatursensoren ihren Dienst in der Sonde, auf diese Weise sollen eine möglichst perfekte Messung der Kerntemperatur gewährleistet und Fehler bei der Platzierung ausgeschlossen werden. Mit solchen Details hebt sich das Meater-Thermometer dann auch von den zahlreichen und zum Teil auch deutlich günstigeren Alternativen auf dem Markt ab.

Passend zum Start der zweiten Meater-Generation haben die Entwickler auch die zugehörige App überarbeitet und nicht nur für die neue Hardware optimiert, sondern auch eine Rezeptabteilung beigefügt. Die „Meater Master Class“ hält zahlreiche Koch- und Grillvorschläge bereit und bietet neben einer Anleitung auch detaillierte Zutaten- und Zubehörlisten. Allerdings steht dieser App-Bereich bislang ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.

Der neue Meater 2 Plus wird für 129 Euro angeboten. In der Folge wurden die älteren Meater-Modelle allesamt im Preis reduziert.