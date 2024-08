Sonos zieht Bereitstellung der alten App in Erwägung

Drei Monate nach der Veröffentlichung seiner neuen App befindet sich Sonos in einer handfesten Krise. Über die massiven Verluste der Sonos-Aktie haben wir in der vergangenen Woche informiert. Jetzt hat das Unternehmen sechs Prozent seiner Mitarbeiter entlassen und in der Führungsriege von Sonos wird offenbar ernsthaft darüber nachgedacht, die Vorgängerversion der Sonos-App wieder bereitzustellen.

Das Magazin The Verge hat aus Unternehmenskreisen erfahren, dass Sonos die Rückkehr zur alten Software in Erwägung zieht, um den Frust der Kunden zu lindern und den Druck zu verringern, alle Probleme der neuen App sofort zu beheben. Zwar haben die vergangenen Updates in einigen Bereichen für Verbesserungen gesorgt, doch sehen sich weiterhin zu viele Nutzer mit massiven Funktionseinschränkungen bis hin zum kompletten Ausfall ihrer Systeme konfrontiert.

Finanzieller Druck zwingt zum Handeln

Sonos dürfte das Wohl seiner Kunden dabei nur indirekt am Herzen liegen. Stattdessen sorgen wohl eher die mit dem Debakel verbundenen finanziellen Verluste für Wirkung. Der Sonos-Chef Patrick Spence hat mittlerweile eingestanden, dass die Verkäufe bestehender Produkte eingebrochen sind und die Behebung der Probleme kurzfristig Kosten zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar verursachen könnte.

Weiterhin fraglich ist allerdings, wie sich Sonos die technische Umsetzung seines Angebots auf lange Sicht vorstellt. Mit dem Wechsel auf die neue App hat der Anbieter viele Kernfunktionen in die Cloud verlagert, was zumindest für einen Teil der Probleme ursächlich ist. Ebenso wie die Verwendung der weiterhin verfügbaren Desktop-Anwendungen von Sonos könnte die Rückkehr zur alten Mobile-App hier schlagartig für Besserung sorgen. Grundsätzlich scheint der Konzern allerdings an seiner Cloud-Strategie festzuhalten. Der Unternehmenschef hat bereits mehrfach betont, dass man damit die Basis für neue Funktionen und Produkte schaffe.

100 Mitarbeiter entlassen

Ohnehin muss man die Ernsthaftigkeit der Aussagen des Sonos-Chefs hinterfragen. Während Spence einerseits zusichert, dass Sonos alles daran setze, die ursprünglichen Funktionen wiederherzustellen um das Vertrauen seiner Kunden zurückzugewinnen, hat er diese Woche kurzerhand 100 seiner rund 1.800 weltweiten Mitarbeiter entlassen.