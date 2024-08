Aus Flipcar wird Ugoki: Konzept bleibt im Wesentlichen gleich

Flipcar versucht einen Neustart unter dem Namen Ugoki. Das Wort steht im Japanischen für „Bewegung“ und in diesem Sinne ändert sich auch der Leistungsumfang von Flipcar. Neben der Vermittlung von einzelnen Mietwagen-Überführungen wollen die Anbieter zukünftig auch eine „Mobilitäts-Flatrate“ anbieten, die ein Abonnement des Deutschlandtickets enthält.

Der Ugoki-Vorläufer Flipcar ist vor ziemlich genau fünf Jahren an den Start gegangen. Daher ist es schon ein wenig verwunderlich, wenn sich das Unternehmen aufgrund der nun erfolgten Umbenennung und Leistungserweiterung als „Technologie-Startup“ bezeichnet. Letztendlich bleibt das ursprüngliche Flipcar-Konzept erhalten, auch Ugoki ist in erster Linie ein Anbieter von Überführungsfahrten.

Fahrzeuge von unterschiedlichen Partnern

Das Unternehmen besitzt dabei auch weiterhin keine eigenen Fahrzeuge, sondern will die Notwendigkeit, dass die Mietfahrzeuge großer Anbieter regelmäßig an andere Standorte überführt werden müssen, mit den individuellen Reiseabsichten von Nutzern verknüpfen, die ein entsprechendes Maß an Flexibilität mitbringen.

Zu den Partnern von Ugoki zählen dabei bekannte Mietwagenkonzerne wie Avis, Sixt, Europcar und BMW Rent ebenso wie der Carsharing-Anbieter Miles oder der Lieferservice Flaschenpost.

Strecke und Zeitraum fest vorgegeben

Genau wie bislang die Flipcar-App zeigt auch die neue Anwendung von Ugoki verfügbare Fahrten an, bei denen allerdings der Abholort und das Ziel sowie der Zeitraum für die Ausführung der Fahrt und ebenso das Fahrzeug fest vorgegeben sind. Die Kosten belaufen sich pauschal auf 1 Euro pro Fahrt, wobei man im Kopf haben muss, dass hier im Schadensfall eine Selbstbeteiligung von 850 Euro anfällt. Wer diesen Betrag reduzieren will, muss eines der zusätzlich verfügbaren Versicherungspakete buchen.

Die Fahrzeuge werden stets vollgetankt übergeben, falls für die Fahrten mehr Kraftstoff benötigt wird, fällt dies zu Lasten des Fahrers. Ebenso muss man beachten, dass lediglich die für die Bewältigung der Fahrstrecke benötigten Kilometer kostenfrei inklusive sind.