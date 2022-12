Sonos: Trueplay erreicht (endlich auch) das iPhone 14

Das iPhone 14 wurde am 16. September in den Markt eingeführt, frühe Käufer mussten sich damit fast 90 Tage gedulden, ehe Sonos die Audio-Kalibrierung seiner Lautsprecher entsprechend angepasst hat.

Der auf Multiroom-Soundsysteme spezialisierte Anbieter Sonos hat damit begonnen seine Audio-Kalibrierung Trueplay nun auch auf Apples jüngsten iPhone-Modellen bereitzustellen und bietet die akustische Feinabstimmung der Lautsprecher ab sofort auch auf iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max an.

