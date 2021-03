Sonos Roam: Neuer Lautsprecher auch „Bluetooth-Eingang“ für Sonos-Systeme

Nachdem wir vergangene Woche bereits erste Informationen zu dem für diese Woche erwarteten mobilen Sonos-Lautsprecher „Sonos Roam“ liefern konnten, liefert das Magazin The Verge weitere Details zur Funktion des Geräts nach. So kann der neue Lautsprecher beispielsweise auch dazu verwendet werden, Bluetooth-Audio über das heimische Sonos-System wiederzugeben.

Wie wir bereits wissen, wird sich der Sonos Roam per WLAN und Bluetooth bespielen lassen. Anders als bei seinem größeren Bruder Sonos Move muss die Art der Verbindung allerdings nicht vorab per Hardware-Umschalter ausgewählt werden. Daher kann der neue Sonos Roam gleichzeitig über WLAN mit dem heimischen Sonos-System verbunden sein, während er als Eingabestation für Bluetooth-Audio verwendet wird. Eine so ins System integrierte externe Musikquelle kann dann auch auf allen anderen Lautsprechern des Multiroom-Systems wiedergegeben werden.

Sonos Roam und Move Größenvergleich (Bild: The Verge)

Musikübergabe per „Sound Swap“

Damit verbunden geht aus den Vorabinformationen von The Verge hervor, dass eine neue Sonos-Funktion namens „Sound Swap“ die Musikübergabe vom Roam auf einen nahegelegenen anderen Sonos-Lautsprecher vereinfachen wird. Wenn man die Start/Pause-Taste länger hält, übergibt der Sonos Roam die aktuelle Audiowiedergabe auf den nächstgelegenen Sonos-Lautsprecher. Der Gedanke hinter dieser Funktion ist vermutlich die Möglichkeit zur unterbrechungsfreien Wiedergabe, wenn man sich vom Garten oder der Terrasse ins Haus zurückzieht.

Automatisches Trueplay

Der Sonos Roam soll auch Trueplay unterstützen und diese Anpassung automatisch ausführen. Trueplay nennt Sonos eine bereits seit etlichen Jahren verfügbare Funktion, mit deren Hilfe die Lautsprecher die Wiedergabe an den aktuellen Aufstellungsort anpassen. Beim Sonos Roam wird hierfür keine Interaktion des Benutzers nötig sein, der Lautsprecher analysiert die Umgebung ähnlich wie der HomePod mittels seiner integrierten Mikrofone.

Sonos Roam Ladestation (Bild: The Verge)

Weniger als Überraschung, sondern eher als Bestätigung darf man den Hinweis sehen, dass der tragbare Lautsprecher nach IP67 gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe und für maximal 30 Minuten geschützt ist.

Mit dem Sonos Roam wird der erste kompakte, tragbare Lautsprecher des Herstellers erwartet. Der Preis soll bei 169 Dollar liegen. Die Vorstellung wird im Rahmen des Sonos-Events am 9. März erwartet.