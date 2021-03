Sonos Roam: Neuer Bluetooth-Lautsprecher kann Multiroom und AirPlay

Mit dem Sonos Roam hat Sonos jetzt seinen zweiten portablen Lautsprecher im Programm. Die Bauweise erinnert an die erfolgreichen Bluetooth-Produkte von Herstellern wie UE oder JBL, doch kann der Sonos Roam besonders mit seiner Integration in die Multiroom-Systeme des Herstellers punkten. Der Lautsprecher wird von April an zum Preis von 179 Euro erhältlich sein.

Grundsätzlich ist der Sonos Roam erstmal ein Smart Speaker, der sich in klassischer Sonos-Manier über WLAN ins Heimnetz integrieren lässt und Zugriff auf eine enorme Auswahl von Streamingdiensten sowie die Möglichkeit zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und den Google Assistant bietet. Darüber hinaus lässt sich der Lautsprecher auch über AirPlay 2 ansteuern.

Parallel dazu ist der Sonos Roam aber auch als robuster und anders als sein großer Bruder Sonos Move angenehm kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit einer Akku-Laufzeit von bis zu zehn Stunden zu verwenden. Sonos zufolge wechselt der Roam bei Nichtgebrauch automatisch in den Ruhezustand und hält sein Akku-Level so bis zu zehn Tage lang. Aufladen lässt sich der integrierte Akku über USB-C oder drahtlos über beliebige Qi-zertifizierte Ladegeräte. Eine Premium-Version davon bietet Sonos mit einem passenden, dreieckig geformten Magnetteller zum Preis von 49 Euro als Zubehör für den Roam an. Für den Einsatz unterwegs oder im Garten ist der Lautsprecher stoßfest und nach IP67 staub- und wasserdicht konzipiert.

Beim Einsatz zuhause kann der Roam wie andere Sonos-Lautsprecher auch ins heimische Multiroom-System integriert werden, auch die Verwendung als Stereopaar ist möglich. Eine neue Funktion namens „Sound Swap“ ermöglicht es dabei auch, die Wiedergabe per Tastendruck auf den nächstgelegenen Sonos-Lautsprecher im System zu übertragen.

Mit Blick auf den Klang des Roam verspricht Sonos erstklassige Erlebnisse nicht nur aufgrund der verbauten Kombination aus zwei Klasse-H-Verstärkern, Racetrack-Mitteltöner und Hochtöner. Der mobile Lautsprecher passt den Klang dank automatischem Trueplay sowohl bei der Wiedergabe über WLAN als auch Bluetooth stets an den jeweiligen Standort an. Zudem bietet ein Equalizer die Möglichkeit zur manuellen Klanganpassung.

Sonos wird den neuen Lautsprecher vom 20. April an zum Preis von 179 Euro verkaufen. Vorbestellen lässt sich der Sonos Roam in den Farben Schwarz und Weiß ab sofort. Der Lautsprecher ist 168 x 62 x 60 mm groß und wiegt dem Hersteller zufolge 430 Gramm.

Sonos hat den neuen Lautsprecher jetzt offiziell angekündigt und Details zum Preis und Verkaufsstart genannt. Aussehen und Funktion waren im Vorfeld aber schon weitgehend klar, wir berichteten: