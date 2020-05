Sonos: Neue App, neuer Sub, neuer Sonos Five

Neben der 899 Euro teuren Premium Soundbar Sonos Arc haben die Multiroom-Experten von Sonos heute zwei weitere Hardware-Neuveröffentlichungen präsentiert: Den neuen Sonos Sub (3. Generation) und den Sonos Five.

Identischer Look, aufgefrischte Innereien

Sub und Five ab 10. Juni

Die beiden Geräte beerben den Sonos Sub der 2. Generation und den PLAY:5 der 2. Generation, bieten mehr Speicher und eine höhere Leistung bei unverändertem Preis und weitgehend unverändertem Design.

Der neue Sub ist in Schwarz und Weiß für 799 Euro erhältlich, kann ab heute vorbestellt werden und ist ab dem 10. Juni weltweit verfügbar. Der 16 Kilo schwere Tieftöner misst 389 x 158 x 402 mm

Der Sonos Five ist das Update des leistungsstärksten Sonos Speakers für Musik und bietet denselben Sound und dieselbe akustische Architektur wie der PLAY:5. Neben einem neuen Chipset, verfügt das neue Model über schnellere Prozessoren und ein verbessertes WLAN-Modul, letztgenanntes funkt allerdings weiterhin ausschließlich auf 2,4-GHz.

Der Sonos Five ist in Schwarz mit schwarzer Front und erstmalig in Weiß mit weißer Front erhältlich für 579 Euro erhältlich, kann ab heute vorbestellt werden und ist ebenfalls ab dem 10. Juni weltweit verfügbar.

Neue App ab 8. Juni

Der neue Sonos Controller, der vorhandene Setups in Alt- und Neugeräte-Gruppen aufteilen und erstmals zwischen dem S1- und dem S2-Betriebssystem für ältere und neuere Sonos-Speaker unterscheiden wird, soll ab dem 8. Juni verteilt werden. In gut einem Monat können Kunden die neue Sonos App herunterladen.

Diese bietet eine weiterentwickelte Software-Plattform zur Steuerung der nächsten Generation von Produkten – darunter die Arc, der Five und der Sub (3. Generation). Diese drei neuen Produkte können ausschließlich über die neue App gesteuert werden.