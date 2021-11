Mail-Vorschau auf der Apple Watch torpediert Apples „E-Mail-Datenschutz“

Apples „E-Mail-Datenschutz“ soll verhindern, dass Absender von E-Mails persönliche Informationen über die Empfänger sammeln. Die in diesem Jahr für iPhone, iPad und den Mac eingeführte Funktion sorgt dafür, dass das Tracken der Benutzer mithilfe von unsichtbaren Pixeln verhindert wird. Zudem können Nutzer ihre IP-Adresse maskieren, um eine Verknüpfung verschiedener Online-Aktivitäten oder die Bestimmung ihres Standorts zu verhindern.

Besitzt man eine Apple Watch, so kann die Mail-App auf der Uhr jedoch all diese Funktionen zum Schutz Privatsphäre torpedieren. Offenbar genügt es, wenn darauf eine E-Mail-Benachrichtigung mit Vorschau angezeigt wird, damit dem Absender entsprechend konfigurierter E-Mails nicht nur die Zustellung der E-Mail bestätigt, sondern beim Download der sogenannten Tracking-Pixel auch die tatsächliche IP-Adresse des Nutzers übermittelt wird.

Heads-up: The mail privacy protection introduced in iOS 15 doesn't apply to the Mail app on the Apple Watch. Both the Mail app and the notification preview on the Apple Watch download remote content using your real IP address.#Cybersecurity #iOS pic.twitter.com/o0lh9rPQTd

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 15, 2021