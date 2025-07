Sonos erlaubt mehr Kontrolle über lokale Verbindungsoptionen

Sonos bereitet per Update die Einführung von neuen Sicherheitsfunktionen vor. Künftig können Nutzer des Audiosystems selbst festlegen, ob beispielsweise Gastverbindungen möglich oder für die Steuerung der Lautsprecher durch andere Dienste eine Authentifizierung nötig ist.

Die Basis für die Einführung dieser neuen Einstellungen wird dem Update auf die neue Systemversion 85.0-66270 gelegt. Allerdings stehen die neuen Funktionen im Anschluss nicht zwangsläufig auch in der Sonos-App zur Verfügung. Die Funktion soll dem Hersteller zufolge in den kommenden Wochen eingeführt werden. Die drei folgenden neuen Optionen stehen dann in den Account-Einstellungen der Sonos-App im Bereich „Datenschutz und Sicherheit“ zur Verfügung.

Authentifizierung für Drittanbieter-Integrationen , die Schnittstellen zur Anbindung an die Sonos-Cloud- oder lokale Netzwerke (LAN) nutzen und eine Authentifizierung erfordern. Sonos zufolge fallen darunter auch Direktsteuerungsintegrationen wie Audible oder Spotify sowie Verbindungen über AirPlay. Standardmäßig ist die Authentifizierung deaktiviert, sodass sich wie auch bei den folgenden Punkten zunächst nichts für Nutzer ändert, sondern diese lediglich zusätzlichen Optionen verfügbar haben.

, die Schnittstellen zur Anbindung an die Sonos-Cloud- oder lokale Netzwerke (LAN) nutzen und eine Authentifizierung erfordern. Sonos zufolge fallen darunter auch Direktsteuerungsintegrationen wie Audible oder Spotify sowie Verbindungen über AirPlay. Standardmäßig ist die Authentifizierung deaktiviert, sodass sich wie auch bei den folgenden Punkten zunächst nichts für Nutzer ändert, sondern diese lediglich zusätzlichen Optionen verfügbar haben. UPnP-Integrationen sind standardmäßig aktiviert. Hier ist zu beachten, dass das Ausschalten dieser Einstellung auch verhindert, dass die Sonos-App für macOS und Windows das System steuern kann.

sind standardmäßig aktiviert. Hier ist zu beachten, dass das Ausschalten dieser Einstellung auch verhindert, dass die Sonos-App für macOS und Windows das System steuern kann. Gastzugang steht für die Option, dass Geräte, die mit demselben WLAN-Netzwerk wie das Sonos-System verbunden sind, die Wiedergabe, Lautstärke und Gruppierung steuern können, ohne dabei über administrative Optionen zu verfügen. Diese Funktion ist ebenfalls standardmäßig aktiv.

Weiterhin Latenzprobleme bei älteren Geräten

Die neue Systemversion von Sonos soll dem Hersteller darüber hinaus einmal mehr die Reaktionsfähigkeit von älteren Lautsprechern der Serien Play:1 und Play:3 verbessern. Besitzer dieser Geräte leiden auch 14 Monate nach der Überarbeitung des Audiosystems an gravierenden Problemen.

Die ebenfalls mit diesem Update umgesetzte Einstellung der Unterstützung von WEP-verschlüsselten Netzwerken sollte dagegen niemand betreffen. Der Standard ist längst überholt und durch deutlich sicherere Technologien ersetzt.

Sonos-Lautsprecher bei den Prime Days reduziert

Sonos nimmt auch an den aktuellen Angebotstagen von Amazon teil. Im Sonos-Store auf Amazon finden sich zahlreiche Produkte des Herstellers im Preis reduziert. Der tragbare Lautsprecher Sonos Roam 2 wird dort beispielsweise ab 132 Euro angeboten.