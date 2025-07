Matter-Stehlampen von Govee bereits deutlich im Preis reduziert

Dem auf Beleuchtung spezialisierten Smarthome-Ausstatter Govee müssen wir mit Blick auf seine letzten Neuvorstellungen ein unglückliches Timing attestieren. Erst vor einer Woche hat Govee drei neue, mit Matter kompatible Stehleuchten vorgestellt und alle drei lassen sich jetzt bereits mit deutlichem Preisnachlass kaufen.

Die Angebote sind zwar auf Prime-Abonnenten von Amazon beschränkt. Aber wer das nicht hat, spart auch, wenn er die Mitgliedschaft zum Preis von 8,99 Euro für nur einen Monat noch nennenswert Geld. Obendrein bietet Amazon Neukunden ja auch an, die Vorzüge von Prime 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Stehlampe mit 3 LED-Strahlern

Optisch ist für uns die 3-Flammen-Stehlampe die attraktivste der drei Neuerscheinungen von Govee. Dabei handelt es sich mehr oder weniger um eine klassische, mit drei verstellbaren LED-Strahlern ausgestattete Stehlampe.

Der große Unterschied zu Standardleuchten aus dem Möbelhaus ist zum einen die App-Steuerung und die Möglichkeit, die Lichtfarben der einzelnen Strahler frei zu wählen. Zudem lässt sich die Leuchte mit dynamische Szenen belegen oder im Stil einer Lichtorgel mit Musik synchronisieren. Alle drei neuen Govee-Lampen sind mit Matter kompatibel und lassen sich auf diesem Weg auch in Apple Home einbinden.

Die 3-Flammen-Lampe von Govee ist im Rahmen der Prime Days zum Preis von 127,49 Euro anstelle der regulären 169,99 Euro erhältlich.

Runder 3-Zonen-Fluter

Auch der neue runde Deckenfluter von Govee lässt sich derzeit mit Preisabzug kaufen. Die UFO-förmige Stehlampe ist an der Oberseite in drei separate Lichtzonen aufgeteilt, die per App angesteuert und, wenn gewünscht, auch mit dynamischen Effekten belegt werden können.

Beim Deckenfluter von Govee wurde die unverbindliche Preisempfehlung von 189,99 Euro durch einen temporären Aktionspreis von 139,99 Euro ersetzt.

Deckenfluter in Pillenform

Bei der dritten Neuvorstellung von Govee handelt es sich ebenfalls um einen in drei Lichtzonen aufgeteilten Deckenfluter, der allerdings mit einem drehbaren länglichen Kopf ausgestattet ist, der sich um 60 Grad nach oben oder unten bewegen lässt.

Der reguläre Preis für diese Variante liegt bei 139,99 Euro und im Rahmen der Prime Days werden stattdessen nur 104,99 Euro fällig.