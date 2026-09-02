Der seit April erhältliche Multiroom-Lautsprecher Sonos Era 100 SL wird bei Amazon derzeit zum bisherigen Bestpreis angeboten. Im Rahmen der Techweek-Aktion des Onlinehändlers ist der Era 100 SL vorübergehend für 159 Euro erhältlich. Die offizielle Preisempfehlung für das Gerät liegt bei 199 Euro.

Gestern erst hat Sonos eine neue Soundbar und einen neuen Kopfhörer vorgestellt und zugleich einen Ausblick auf sein neues Systemkonzept Sonos 27 gegeben. Der erst seit wenigen Monaten erhältliche Sonos Era 100 SL dürfte die kommenden Neuerungen in vollem Umfang unterstützen. Generell will der Hersteller auch ältere Geräte weiterhin mit neuen Funktionen versorgen, hat bislang allerdings keine konkreten Angaben zur Unterstützung einzelner Lautsprechermodelle gemacht.

Era 100 SL kommt ohne Mikrofon

Beim Sonos Era 100 SL handelt es sich um die Variante des Geräts, die auf ein eingebautes Mikrofon verzichtet.Für 40 Euro mehr ist mit dem Era 100 auch eine Variante mit Mikrofon und Sprachsteuerung erhältlich. Der vor mehr als vier Jahren eingeführte Sprachassistent „Sonos Voice“ steht allerdings weiterhin nur auf Englisch zur Verfügung. Eine deutsche Version ist laut Sonos zumindest kurzfristig nicht geplant.

Der Sonos Era 100 verfügt über zwei angewinkelte Hochtöner, die den Klang nach links und rechts verteilen und damit eine räumliche Stereowiedergabe ermöglichen sollen. Ergänzend übernimmt ein zentral verbauter Mitteltöner die Wiedergabe der tieferen Frequenzen.

Im Video ist die Variante mit Mikrofon zu sehen

WLAN und Bluetooth – Line-In mit Adapter

Musik lässt sich über WLAN oder Bluetooth wiedergeben, auch AirPlay 2 wird unterstützt. Über einen optionalen Line-In-Adapter für den USB-C-Anschluss lassen sich zudem kabelgebundene Audioquellen anschließen. Für die Anpassung an die jeweilige Raumakustik unterstützt der Era 100 die Sonos-Funktion Trueplay. Dabei werden die Mikrofone eines iPhones oder iPads verwendet, um die Wiedergabe auf den jeweiligen Aufstellort abzustimmen.