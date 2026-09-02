AirPlay und Multiroom für 159 Euro
Sonos Era 100 SL zum bisherigen Bestpreis erhältlich
Der seit April erhältliche Multiroom-Lautsprecher Sonos Era 100 SL wird bei Amazon derzeit zum bisherigen Bestpreis angeboten. Im Rahmen der Techweek-Aktion des Onlinehändlers ist der Era 100 SL vorübergehend für 159 Euro erhältlich. Die offizielle Preisempfehlung für das Gerät liegt bei 199 Euro.
Gestern erst hat Sonos eine neue Soundbar und einen neuen Kopfhörer vorgestellt und zugleich einen Ausblick auf sein neues Systemkonzept Sonos 27 gegeben. Der erst seit wenigen Monaten erhältliche Sonos Era 100 SL dürfte die kommenden Neuerungen in vollem Umfang unterstützen. Generell will der Hersteller auch ältere Geräte weiterhin mit neuen Funktionen versorgen, hat bislang allerdings keine konkreten Angaben zur Unterstützung einzelner Lautsprechermodelle gemacht.
Era 100 SL kommt ohne Mikrofon
Beim Sonos Era 100 SL handelt es sich um die Variante des Geräts, die auf ein eingebautes Mikrofon verzichtet.Für 40 Euro mehr ist mit dem Era 100 auch eine Variante mit Mikrofon und Sprachsteuerung erhältlich. Der vor mehr als vier Jahren eingeführte Sprachassistent „Sonos Voice“ steht allerdings weiterhin nur auf Englisch zur Verfügung. Eine deutsche Version ist laut Sonos zumindest kurzfristig nicht geplant.
Der Sonos Era 100 verfügt über zwei angewinkelte Hochtöner, die den Klang nach links und rechts verteilen und damit eine räumliche Stereowiedergabe ermöglichen sollen. Ergänzend übernimmt ein zentral verbauter Mitteltöner die Wiedergabe der tieferen Frequenzen.
WLAN und Bluetooth – Line-In mit Adapter
Musik lässt sich über WLAN oder Bluetooth wiedergeben, auch AirPlay 2 wird unterstützt. Über einen optionalen Line-In-Adapter für den USB-C-Anschluss lassen sich zudem kabelgebundene Audioquellen anschließen. Für die Anpassung an die jeweilige Raumakustik unterstützt der Era 100 die Sonos-Funktion Trueplay. Dabei werden die Mikrofone eines iPhones oder iPads verwendet, um die Wiedergabe auf den jeweiligen Aufstellort abzustimmen.
Ich hatte soviel über Probleme mit der Software dieses Herstellers gelesen, das ich ihn von meiner Wunschliste generell gelöscht habe und mich bei B&O eingedeckt habe.
Geht mir genauso. Verzichte auf diese Marke zumal es genügend gute bis bessere Alternativen gibt.
Ich benutzte Sonos nun seit Jahren für Musik vom iPhone und als TV Boxen , die App musste ich vielleicht 10 mal öffnen/benutzen. Seit dem hatte ich vielleicht mal das Problem das eine Box aus dem System geflogen ist , ansonsten keine Probleme . Jeder nutzt seine Systeme anders aber Sonos als schlecht zu bezeichnen ist schlichtweg falsch .
Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bedingt bestätigen. Ja es gab Probleme und seltsame Entscheidungen.
Meinem Eindruck nach wurde aber viel hochgekocht und wenige hatten wirklich große Probleme.
Inzwischen bin ich mit dem Stand und der Richtung wieder zufrieden und würde bei Bedarf mein Zuhause bevorzugt mit Sonos erweitern.
Ich habe seit ca. 4 Jahren einen Arc, Sub und zwei One im Verbund als 5.1 Soundanlage.
In dieser Zeit hatte ich noch NIE irgendwelche Konnekivprobleme.
Die App habe ich nur sehr rudimentär im Einsatz für EQ Settings und gelegentliches Streaming, wenn ich Lust drauf habe.
Ansonsten streame ich Musik direkt per AirPlay.
Seit kurzem haben zwei Era ihren Einzug als Stereopaar in mein Büro gehalten.
Bin auch mit diesem Setup höchst zufrieden.
Perfektes Handling und sehr sauberer druckvoller Klang.
Man sollte sich sein eigenes Urteil bilden und nicht bloß alleinig von vereinzelten negative Rezensionen leiten lassen.
Ich jedenfalls kann Sonos uneingeschränkt empfehlen.
Bei „streame Musik direkt per AirPlay “ war ich raus. Dann nutzt Du Sonos eben nicht als Multiroom System. Wenn ich AirPlay nutzen wollte kann ich einfach in jedem Raum einen einzelnen AirPlay-Speaker aufstellen.
@Castle:
Wieso warst du bei AirPlay raus?
Sonos funktioniert selbstverständlich auch mit AirPlay als Multiroom-Lösung.
Ich nutze beides, je nach Bedarf. Du kannst beispielsweise aus der AppleMusic-App Lautsprecher per AirPlay ansteuern, Räume verbinden und trennen, die Lautstärke regulieren.
Was fehlt dir da an Multiroom?
Wenn du aber kein AirPlay nutzen willst, musst du nicht. Dann nutzt du die Sonos-App oder eine der Alternativen wie SonoPad oder SonoPhone.
AirPlay ist ja nur eine weitere Möglichkeit.
Ganz genau.
Einige Leute wollen es schon aus Prinzip nicht verstehen.
Hatte mich schon gefreut, dass hier die Empfehlung für einen ordentlichen Plattenspieler ausgesprochen wird :-))
Dabei handelt es sich nur um einen Speaker.
War auch mein erster Gedanke:)
+1
Für den Preis eine sehr gute Wahl.
Ein einfach einzurichtender und zu bedienender Lautsprecher der, gerade mit einem weiteren kabellos gekoppelt als Stereopaar, zuverlässig einen schönen vollen Klang für den normalen Hausgebrauch erzeugt. Als Rearspeaker-Paar für eine Soundbar fast zu schade. ;-) Aber sie unterstützten da die Musikwiedergabe wahlweise entweder voll oder im Hintergrund.
Für die, die unbegründet Angst vor der Sonos-App haben: Die sind ganz einfach auch beispielsweise aus der AppleMusic App auf iPhone oder iPad über AirPlay ansteuerbar und mit anderen Lautsprechern (Räumen) gruppierbar.
Generalüberholt gibts bei Sonos übrigens auch den Era 100 (mit Sprachsteuerung) für 179€. Die sind erfahrungsgemäß von Neuware praktisch nicht zu unterscheiden.
Was ist das für ein Plattenspieler
Dieser, denke ich: https://www.sonos.com/en-us/shop/pro-ject-t1-evo-phono-turntable