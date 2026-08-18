Anker Smart Nano USB-C-Adapter reduziert, zweites Netzteil gratis

Bei Amazon gibt es beim Kauf eines Anker-Netzteils wieder ein weiteres Netzteil inklusive Kabel kostenlos dazu. Die Aktion ist doppelt interessant, weil der dafür ausschlaggebende Smart Nano USB-C-Adapter mit Display zugleich für nur 27,99 Euro, also um 30 Prozent reduziert angeboten wird.

Und so funktioniert es: Ihr müsst den Smart Nano USB-C-Adapter und das 20-Watt-Ladegerät mit Kabel von Anker gemeinsam in den Einkaufswagen legen. Beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse werden dann 17,99 Euro abgezogen, sodass ihr lediglich das neuere Ladegerät bezahlt.

45 Watt und automatische Geräteerkennung

Das kompakte Smart-Nano-Netzteil von Anker ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt und mit einem Display sowie einer automatischen iPhone-Erkennung ausgestattet. Maximal kann das Netzteil über seinen USB-C-Anschluss 45 Watt liefern und seine Leistungsabgabe abhängig vom angeschlossenen Gerät anpassen.

Laut Anker funktioniert die Geräteerkennung mit den iPhone-Modellen der Baureihen 15, 16 und 17, mit Ausnahme des iPhone 17e. Unterstützt werden zudem verschiedene Modelle des iPad Pro mit Bildschirmgrößen zwischen 11 und 13 Zoll.

Schonmodus für längere Ladevorgänge

Das Netzteil verfügt außerdem über einen sogenannten Schonmodus. Dieser lässt sich durch zweimaliges Antippen aktivieren und reduziert die Ladeleistung, um die Temperatur beim Aufladen zu senken. Laut Anker bleibt das geladene Gerät dadurch um bis zu fünf Grad Celsius kühler. Die Funktion ist insbesondere für längere Ladevorgänge über Nacht vorgesehen.

Auf dem integrierten Display werden Informationen zum Ladevorgang angezeigt. Die Ausrichtung der Darstellung lässt sich durch längeres Drücken verändern, sodass das Netzteil unabhängig von der Position der Steckdose abgelesen werden kann.

Das Smart-Nano-Netzteil von Anker wird in den Farben Schwarz, Blau, Orange und Weiß angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39,99 Euro.