Neue Aktion bei Amazon
Anker Smart Nano USB-C-Adapter reduziert, zweites Netzteil gratis
Bei Amazon gibt es beim Kauf eines Anker-Netzteils wieder ein weiteres Netzteil inklusive Kabel kostenlos dazu. Die Aktion ist doppelt interessant, weil der dafür ausschlaggebende Smart Nano USB-C-Adapter mit Display zugleich für nur 27,99 Euro, also um 30 Prozent reduziert angeboten wird.
Und so funktioniert es: Ihr müsst den Smart Nano USB-C-Adapter und das 20-Watt-Ladegerät mit Kabel von Anker gemeinsam in den Einkaufswagen legen. Beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse werden dann 17,99 Euro abgezogen, sodass ihr lediglich das neuere Ladegerät bezahlt.
45 Watt und automatische Geräteerkennung
Das kompakte Smart-Nano-Netzteil von Anker ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt und mit einem Display sowie einer automatischen iPhone-Erkennung ausgestattet. Maximal kann das Netzteil über seinen USB-C-Anschluss 45 Watt liefern und seine Leistungsabgabe abhängig vom angeschlossenen Gerät anpassen.
Laut Anker funktioniert die Geräteerkennung mit den iPhone-Modellen der Baureihen 15, 16 und 17, mit Ausnahme des iPhone 17e. Unterstützt werden zudem verschiedene Modelle des iPad Pro mit Bildschirmgrößen zwischen 11 und 13 Zoll.
Schonmodus für längere Ladevorgänge
Das Netzteil verfügt außerdem über einen sogenannten Schonmodus. Dieser lässt sich durch zweimaliges Antippen aktivieren und reduziert die Ladeleistung, um die Temperatur beim Aufladen zu senken. Laut Anker bleibt das geladene Gerät dadurch um bis zu fünf Grad Celsius kühler. Die Funktion ist insbesondere für längere Ladevorgänge über Nacht vorgesehen.
Auf dem integrierten Display werden Informationen zum Ladevorgang angezeigt. Die Ausrichtung der Darstellung lässt sich durch längeres Drücken verändern, sodass das Netzteil unabhängig von der Position der Steckdose abgelesen werden kann.
Das Smart-Nano-Netzteil von Anker wird in den Farben Schwarz, Blau, Orange und Weiß angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39,99 Euro.
Wenn es umschalten kann auf 5 Watt nehme ich es. Bei etwas weniger( wie viel das auch immer ist) nein danke. Und warum nur bei machen Geräten, brauche fast nur diese 5 Watt…
Wenn du nur ein 5W Ladegerät brauchst, dann brauchst du ja kein teures 45W kaufen. Der aktuell angebotene Preis ist eigentlich auch der Standardpreis für das Teil. Für 5W brauchst du auch sicherlich kein Display ;-)
Nur ab und an brauche ich ja mehr. Sonst wäre es ja klar…
Wird ein 5W-Netzteil nicht fürchterlich heiß, weil das Smartphone/Tablet das Maximum zieht? Das 45W sollte bei 5W kühl bleiben.
Nein, das Netzteil unterstützt generell keine 5W-Profile und manuell auswählen könntest du ein Profil sowieso nicht. Durch die fehlenden 5W-Profile könnte z.B. ein PS5 Controller damit nicht geladen werden.
Wozu 5W? Für Kopfhörer?
Der Akku…das ist doch soo viel schonender;)
Geht nur mit dem schrecklich grünen Teil. Das will wahrscheinlich keiner geschenkt.
Warum „keiner“?
Einem geschenkten Gaul schaut man – bekanntlich – nicht ins Maul.
Die Frage ist doch eher: Wer braucht ein Display und wozu?
Doch ich.
Hab es damals im schwarz bekommen, Bestände sind wohl jetzt weg.
Ich habe das Netzteil zu Hause. Erkennt mein SE 3gen, trotz Lightning (als iPhone SE). Müssen also nicht zwingend die neuen USB-C iPhones sein. Außerdem mein iPad 10 als iPad.
Leider nicht gültig in die Schweiz.
Hab’s mit ner deutschen Lieferadresse getestet- da wird das grüne Ding abgezogen..
Schade Marmelade :(
Lager leer machen.
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe für die Nacht ein Schonnetzteil…
…das der alten iPhones.
Funktioniert hervorragend und es ist kompakter als das „nano“
Mit Teenagern im Haus braucht man immer einen Vorrat an Ladekabeln und -steckern. Und grün ist auch super, das fällt mehr auf, wenn es die Räume wechselt ;)