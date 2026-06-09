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Update bringt Funktionserweiterung

Sonos-App unterstützt Kurzbefehle auf dem iPhone
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13 Kommentare 13

Sonos hat seine App für iOS aktualisiert und bringt mit diesem Update nicht nur allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen, sondern zudem eine kleine, aber für manche Nutzer sicherlich feine Funktionserweiterung. Die Neuerung erweitert das Sonos-System um die Möglichkeit, gewisse Funktionen mithilfe von iOS-Kurzbefehlen zu steuern.

Verfügbarkeit offenbar noch eingeschränkt

Ein wichtiger Hinweis vorweg: Die Funktion setzt die neueste Version der Sonos-App mit der Nummer 86.00.41 voraus. Wie es scheint, steht die Funktion aber auch dann nicht für alle Nutzer zur Verfügung, wenn diese Version installiert ist. Teils erscheinen die neuen Kurzbefehle wohl direkt nach der Installation des Updates. Bei anderen Nutzern zeigt sich die Funktion dagegen auch dann nicht, wenn sie es mit Neustarts von App oder iPhone versucht haben. In solch einem Fall hilft vermutlich nur abzuwarten.

Sonos Era 100 App

Zum Start stellt Sonos Kurzbefehle für sechs verschiedene Funktionen bereit. Nutzer können Verknüpfungen mit Sprachbefehlen oder Automationen erstellen, um Inhalte abzuspielen, Gruppen zu erstellen, Gruppierungen aufzuheben, die Wiedergabe- beziehungsweise Pause-Funktion zu steuern, Lautsprecher stummzuschalten oder die Lautstärke zu regeln.

Wer beim Thema Kurzbefehle neu ist und sich näher damit befassen will, wirft am besten einen Blick in das online verfügbare iOS-Handbuch von Apple.

Auch Systemsoftware aktualisiert

Begleitend zum aktuellen Update der Apps für iOS und Android hat Sonos auch seine Systemsoftware aktualisiert. Die neueste Versionsnummer lautet hier 95.1-78010. Das Update wurde laut Sonos ebenfalls heute veröffentlicht, wird jedoch schrittweise für alle Nutzer bereitgestellt, was sich dem Unternehmen zufolge durchaus auch über mehrere Tage hinweg erstrecken kann.

Wer nicht warten will, kann die Sonos-App für Mobilgeräte verwenden, und dort in den allgemeinen Einstellungen die Funktion zum Aktualisieren des Systems verwenden.

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Entwickler: Sonos, Inc.
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09. Juni 2026 um 20:31 Uhr von chris Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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  • Wofür braucht man die Kurzbefehle bei der Sonos App. Hat jemand use cases die er umsetzen würde. Danke

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    • Mal schnell wieder 2 Boxen-Paare Gruppieren (zum Beispiel 2 Paare im gleichen Zimmer) die sich mal wieder nicht zusammengefunden haben.

      Meine Gruppierung lösen sich mehrfach in der Woche selbstständig auf…

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      • Wie gut das jetzt Kurzbefehle unterstützt werden,damit die fehlerhafte lahme App vom Anwender korrigiert werden kann!

      • Mal abgesehen von dem Fehler bei deinem System ist das ein realistisches Szenario für mich. Ich will nur eine kurze Aktion ausführen und nicht dafür erst die App öffnen und beim System suchen beobachten und erst dann den Menüpunkt finden, um etwas an der Gruppierung zu ändern.

    • Patrick Schulze

      auf Knopfdruck eine Audiodatei auf allen Sonos Boxen in der Wohnung abspielen.“Kinder, das Essen ist fertig. Ihr könnt aus euren Höhlen kommen.“

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  • Und dann muss ich es bei jedem Familienmitglied aufs iPhone übertragen? Jeder muss das haben damit es klappt wenn ich außer Haus bin. Wäre blöde.

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  • Auf der AppleWatch gewisse Lautstärken steuern können z.B

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  • Außerdem fehlt bei so einer App ein Widget und eine WatchApp grundsätzlich…. Aber jaaa…..

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