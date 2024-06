Sonos-App: Angekündigte Verbesserungen verspäten sich

Die Anfang Mai veröffentlichte neue Version der iOS-App von Sonos ist weiterhin für viele Nutzer ein Alptraum. Konkrete Abhilfe ist weiterhin nicht in Sicht. Stattdessen hat Sonos inzwischen auch den Zeitpunkt für die Veröffentlichung von Verbesserungen, die offiziell für Mitte Juni angekündigt waren, stillschweigend nach hinten verschoben.

Mit der Rückkehr von Funktionen rund um die Verwendung einer lokalen Musiksammlung, darunter neben der Suche und Wiedergabe auch deren Konfiguration, darf man laut Sonos jetzt erst im Juli rechnen. Ebenfalls im Juli sollen verschiedene Verbesserungen für den Wiedergabe-Bildschirm und die Audio-Einstellungen für Subwoofer folgen.

We heard your feedback and are happy to announce that numbers are back on the volume slider. Now available in updates 80.03.06 for iOS and 80.03.03 for Android. pic.twitter.com/oicZIL3Mq3

— Sonos (@Sonos) June 24, 2024