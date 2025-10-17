iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 411 Artikel

Aktionen von Sega und Amanita Design

Sonic-Theme für Waze und das Spiel „Samorost 3“ werden verschenkt
Wir reichen mal schnell zwei von Lesern eingereichte Tipps an euch weiter. Im Epic Games Store kann man jetzt das Spiel Samorost 3 kostenlos laden und die Navigations-App Waze verschenkt Themes mit der Kult-Videospielfigur Sonic.

Beginnen wir doch gleich mit Waze. Vermutlich in Zusammenarbeit mit dem Spielepublisher Sega können Nutzer der Navigations-App ein kostenloses und offizielles Sonic-Theme aktivieren. Dabei wird das nur für euch sichtbare Fahrzeugsymbol in den Speedster Lightning der Spielfigur geändert. Andere Fahrer sehen euch als Sonic auf der Karte dargestellt und zudem werden auch die Fahrtanweisungen – für unseren Geschmack etwas zu stressig – von dem blauen Igel gesprochen.

Um das Sonic-Theme zu aktivieren, muss die Waze-App auf eurem iPhone installiert sein. Anschließend öffnet ihr diesen Link im Webbrowser und tippt oben rechts auf das „Öffnen“-Symbol, um die Zusatzfunktionen zu erhalten. Die Änderungen lassen sich jederzeit über die App-Einstellungen für die Darstellung und Navigationsstimme wieder rückgängig machen.

„Samorost 3“ kostenlos im Epic Games Store

Der innerhalb der EU alternativ zum offiziellen App Store verfügbare Epic Games Store bietet seinen Nutzern auch in dieser Woche wieder ein bekanntes Spiel zum kostenlosen Download an. „Samorost 3“ kostet im App Store von Apple 6,99 Euro, bei Epic lässt sich der Titel noch bis Donnerstag kostenlos laden. Ihr müsst hierzu lediglich die Startseite des Epic Games Store auf dem iPhone besuchen. Dort wird prominent für den kostenlosen Download geworben.

„Samorost 3“ ist ein Adventure-Spiel aus der Schmiede von Amanita Design, den Entwicklern bekannter Titel wie „Machinarium“ und „Botanicula“. In dem Spiel begibt sich ein Weltraumgnom auf die Suche nach dem Ursprung seiner magischen Flöte. Mithilfe der Zauberkräfte des Instruments erkundet er den Kosmos und besucht dabei fantasievolle Welten, in denen es Rätsel, seltsame Wesen und verschiedenes weiteres zu entdecken gibt.
17. Okt. 2025 um 09:22 Uhr von chris


  • Was heißt „andere sehen euch als Sonic“?
    Das ist doch eine Navigationsapp? Welche anderen?

  • Habe neues iPhone17 pro max. Die Epic Games Store App läßt sich nicht installieren, es tut sich nichts. Weitere Apps wie Amazon Music lassen sich auch nicht mehr installieren, werden im Store zwar angeboten doch es tut sich nichts, es kommt auch keine Fehlermeldung.

  • Wie wär’s mal mit einer Umfrage auf ifun, wer schon mal einen alternativen Store verwendet hat oder regelmäßig verwendet. Würde mich sehr interessieren wie hier die Nutzung unter den Lesern ausschaut, da ich bisher für mich noch nicht die Notwendigkeit / Interesse gesehen habe.

  • Bei mir kommt immer „In AppStore öffnen?“, wenn ich dem link folge und auf „Open“ klicke. Die App ist installiert und aktuell.

