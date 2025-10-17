iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 411 Artikel

Bundesverkehrsministerium legt Pläne vor

Führerscheinprüfung: App soll Theorieunterricht ersetzen
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

Das Bundesverkehrsministerium (BMV) hat umfangreiche Vorschläge für eine Reform der Fahrschulausbildung vorgelegt. Ziel sei es, den Erwerb des Führerscheins günstiger, moderner und zugleich sicher zu gestalten. Diskutiert wird unter anderem, dass Theoriestunden künftig per App und Sonderfahrten teilweise am Simulator erfolgen könnten.

Zentraler Bestandteil der geplanten Reform ist eine stärkere Öffnung für digitale Lernformen. Durch den verstärkten Einsatz digitaler Werkzeuge, darunter auch einer App, soll die Pflicht zum Präsenzunterricht in der theoretischen Fahrausbildung künftig entfallen.

Bundesminister Patrick Schnieder

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (Bild: BMV)

Praxis im Simulator und weniger Theorie

Auch die praktische Fahrausbildung soll modernisiert werden. Den Plänen des Verkehrsministeriums zufolge spielen Simulatoren künftig eine größere Rolle. Das BMV schlägt beispielsweise auch vor, dass die Fähigkeit zum Fahren eines Schaltwagens vollständig am Simulator erlernt werden kann. Die anschließende Prüfung könne dann in einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe stattfinden.

Die Zahl der verpflichtenden Sonderfahrten, etwa auf Autobahnen, bei Nacht oder Überland, soll reduziert werden. Einige dieser Fahrten könnten laut Ministerium ebenfalls im Simulator absolviert werden. Die Dauer der praktischen Prüfung soll auf die europäische Mindestvorgabe von 25 Minuten verkürzt werden.

Begleitend will das Bundesverkehrsministerium erreichen, dass der Fragenkatalog für die theoretische Prüfung, der derzeit mehr als 1.100 Fragen umfasst, um etwa ein Drittel gekürzt wird. Der Schwerpunkt der Fahrausbildung soll künftig stärker auf den Aspekten der Verkehrssicherheit liegen.

Mehr Transparenz von Fahrschulen gefordert

Für die Fahrschulen bedeuten die geplanten Neuerungen darüber hinaus, dass die Fortbildungsangebote für Fahrlehrer digitalisiert werden und die bürokratischen Anforderungen für sie sinken sollen. Das Ministerium will zudem erreichen, dass die Fahrschulen ihre Preise und Durchfallquoten künftig online veröffentlichen müssen, um Vergleiche zu erleichtern und mehr Transparenz zu schaffen.

Die Vorschläge sollen in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Ländern, Fahrlehrerverbänden und Verbraucherorganisationen weiter ausgearbeitet werden. Die gesetzlichen Änderungen könnten im ersten Halbjahr 2026 beschlossen werden.
17. Okt. 2025 um 11:07 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.411 weitere hätten wir noch.
    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Peter von Frosta

    Ob das der richtige Weg ist den Theorie Unterricht komplett mit einer App zu ersetzen? Sicher nicht schlecht als begleitende Schulung aber der Theorie Unterricht in der Fahrschule sollte schon gegeben sein. Versteht das jetzt nicht falsch aber der Fahrlehrer bekommt das schon mit wo Defizite sind und wo nicht! Zuhause wird die Frage dann mal schnell mit ChatGPT beantwortet. Vorallem von den jungs und Mädels die den Führerschein von Mama und Papa finanziert bekommen. Ich hatte damals normalen Unterricht in der Fahrschule aber gelernt habe ich zuhause ausschließlich online. Muss also nichts schlechtes sein.

    Antworten Melden

  • Meine Fahrlehrerin hatte eine sehr „besondere Meinung“ für Automatik-Fahrern*innen.

    Hauptsache das vorausschauende Fahren + Blinken wird den Leuten beigebracht.

    Antworten Melden

  • Unterstützend und begleitend gerne Apps und Onlinegedöns. Sonst wie bisher.
    Aber bei den jungen Experten die dann mit fahrerischer Klasse glänzen wollen und dann dann auf den Verkehr losgelassen werden.
    Das geht bestimmt nicht gut aus.
    Betrifft sicherlich wieder nur einen kleinen Teil der Fahrschüler und dann Fahranfänger aber die reichen aus um Chaos und mehr auf den Straßen zu stiften.

    Antworten Melden

  • Ich habe mehr als ein Jahrzehnt in dem Bereich gearbeitet (kein Fahrlehrer, aber ich kann mitreden) und aus meiner Sicht nimmt das alles gerade vollkommen falsche Dimensionen an. Simulator-Fahrstunden, App-Theorie-Unterricht. Ich verstehe das Kosten gesenkt werden müssen, vor allem für den Fahrerlaubniserwerbenden. Aber es geht nichts über eine ordentliche Persönliche Ausbildung wie ich Sie vor knapp 20 Jahre erfahren habe (Theorie+Praxis) und auch mein Führerschein hat damals schon viel Geld gekostet für meine eigenen Verhältnisse als Schüler, aber ist es nicht auch immer eine gewisse „Investition für’s Leben“…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Vllt sollte man mal überlegen, ob jeder überhaupt ein Auto fahren / besitzen sollte..

    Antworten Melden

  • Vollidioten. Genau so beknackte Ideen wie sie immer haben, vollständig an dem, was so passiert vorbei

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42411 Artikel in den vergangenen 6621 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven