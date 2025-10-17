Bundesverkehrsministerium legt Pläne vor
Führerscheinprüfung: App soll Theorieunterricht ersetzen
Das Bundesverkehrsministerium (BMV) hat umfangreiche Vorschläge für eine Reform der Fahrschulausbildung vorgelegt. Ziel sei es, den Erwerb des Führerscheins günstiger, moderner und zugleich sicher zu gestalten. Diskutiert wird unter anderem, dass Theoriestunden künftig per App und Sonderfahrten teilweise am Simulator erfolgen könnten.
Zentraler Bestandteil der geplanten Reform ist eine stärkere Öffnung für digitale Lernformen. Durch den verstärkten Einsatz digitaler Werkzeuge, darunter auch einer App, soll die Pflicht zum Präsenzunterricht in der theoretischen Fahrausbildung künftig entfallen.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (Bild: BMV)
Praxis im Simulator und weniger Theorie
Auch die praktische Fahrausbildung soll modernisiert werden. Den Plänen des Verkehrsministeriums zufolge spielen Simulatoren künftig eine größere Rolle. Das BMV schlägt beispielsweise auch vor, dass die Fähigkeit zum Fahren eines Schaltwagens vollständig am Simulator erlernt werden kann. Die anschließende Prüfung könne dann in einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe stattfinden.
Die Zahl der verpflichtenden Sonderfahrten, etwa auf Autobahnen, bei Nacht oder Überland, soll reduziert werden. Einige dieser Fahrten könnten laut Ministerium ebenfalls im Simulator absolviert werden. Die Dauer der praktischen Prüfung soll auf die europäische Mindestvorgabe von 25 Minuten verkürzt werden.
Begleitend will das Bundesverkehrsministerium erreichen, dass der Fragenkatalog für die theoretische Prüfung, der derzeit mehr als 1.100 Fragen umfasst, um etwa ein Drittel gekürzt wird. Der Schwerpunkt der Fahrausbildung soll künftig stärker auf den Aspekten der Verkehrssicherheit liegen.
Mehr Transparenz von Fahrschulen gefordert
Für die Fahrschulen bedeuten die geplanten Neuerungen darüber hinaus, dass die Fortbildungsangebote für Fahrlehrer digitalisiert werden und die bürokratischen Anforderungen für sie sinken sollen. Das Ministerium will zudem erreichen, dass die Fahrschulen ihre Preise und Durchfallquoten künftig online veröffentlichen müssen, um Vergleiche zu erleichtern und mehr Transparenz zu schaffen.
Die Vorschläge sollen in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Ländern, Fahrlehrerverbänden und Verbraucherorganisationen weiter ausgearbeitet werden. Die gesetzlichen Änderungen könnten im ersten Halbjahr 2026 beschlossen werden.
Ob das der richtige Weg ist den Theorie Unterricht komplett mit einer App zu ersetzen? Sicher nicht schlecht als begleitende Schulung aber der Theorie Unterricht in der Fahrschule sollte schon gegeben sein. Versteht das jetzt nicht falsch aber der Fahrlehrer bekommt das schon mit wo Defizite sind und wo nicht! Zuhause wird die Frage dann mal schnell mit ChatGPT beantwortet. Vorallem von den jungs und Mädels die den Führerschein von Mama und Papa finanziert bekommen. Ich hatte damals normalen Unterricht in der Fahrschule aber gelernt habe ich zuhause ausschließlich online. Muss also nichts schlechtes sein.
Meine Fahrlehrerin hatte eine sehr „besondere Meinung“ für Automatik-Fahrern*innen.
Hauptsache das vorausschauende Fahren + Blinken wird den Leuten beigebracht.
Autos mit Schaltung gibt es doch international eher nur noch für Sportwagen. E-Autos haben bis auf wenige Ausnahmen auch kein Schalt- sondern ein Untersetzungs-Getriebe.
Automatik-Fahrern*innen :D :D :D
Unterstützend und begleitend gerne Apps und Onlinegedöns. Sonst wie bisher.
Aber bei den jungen Experten die dann mit fahrerischer Klasse glänzen wollen und dann dann auf den Verkehr losgelassen werden.
Das geht bestimmt nicht gut aus.
Betrifft sicherlich wieder nur einen kleinen Teil der Fahrschüler und dann Fahranfänger aber die reichen aus um Chaos und mehr auf den Straßen zu stiften.
Ich habe mehr als ein Jahrzehnt in dem Bereich gearbeitet (kein Fahrlehrer, aber ich kann mitreden) und aus meiner Sicht nimmt das alles gerade vollkommen falsche Dimensionen an. Simulator-Fahrstunden, App-Theorie-Unterricht. Ich verstehe das Kosten gesenkt werden müssen, vor allem für den Fahrerlaubniserwerbenden. Aber es geht nichts über eine ordentliche Persönliche Ausbildung wie ich Sie vor knapp 20 Jahre erfahren habe (Theorie+Praxis) und auch mein Führerschein hat damals schon viel Geld gekostet für meine eigenen Verhältnisse als Schüler, aber ist es nicht auch immer eine gewisse „Investition für’s Leben“…
Leider steigen nicht nur die Kosten sondern auch die Durchfall Quoten. Ein Schulungs-System dass für die Technik der Autos vor 30 Jahren OK war, scheint daher heute grundlegend angepasst werden zu müssen.
Ich war froh, dass hier zeitgemäß auf E-Autos geschult wird und die App zur Vertiefung in den Grundkosten enthalten war.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Der Grund liegt ganz woanders. Mal gut nachdenken.
Aha?
Vllt sollte man mal überlegen, ob jeder überhaupt ein Auto fahren / besitzen sollte..
Vollidioten. Genau so beknackte Ideen wie sie immer haben, vollständig an dem, was so passiert vorbei