Netzteile und Kabel: IKEA baut sein USB-C-Portfolio aus

IKEA hat sich schon in der Vergangenheit als gute Anlaufstelle für günstiges Zubehör erwiesen. Das Einrichtungshaus hat sein USB-C-Portfolio weiter aufgestockt und eine Reihe neuer Ladegeräte und Ladekabel ins Programm genommen.

Beginnen wir mit dem neuen SJÖSS-Ladestecker mit 65 Watt Leistung. Das kompakte Ladegerät für die Wandsteckdose wird zum Preis von 12,99 Euro angeboten und ist mit einer Anschlussbuchse für USB-C ausgestattet. IKEA bewirbt das Ladegerät als kompakte und leichte Alternative zu schweren Laptop-Netzteilen. Wie bei allen SJÖSS-Ladegeräten sind im Lieferumfang sechs Farbaufkleber enthalten, mit deren Hilfe man das Netzteil personalisieren oder farblich an das genutzte USB-C-Kabel anpassen kann.

Begleitend dazu hat IKEA schon längere Zeit einen SJÖSS-Ladestecker mit 45 Watt im Programm, der mit zwei USB-C-Anschlüssen ausgestattet und für 14,99 Euro erhältlich ist.

Ladekabel ab 2,50 Euro

IKEA hat zudem sein Angebot an Ladekabeln überarbeitet und erweitert. Zunächst ist hier ein neues LILLHULT-Kabel von USB-C auf Lightning mit einem in Rosa und Beige gehaltenen Farbmuster erhältlich, das man zum Preis von 9,99 Euro bestellen kann.

Günstiger und für Besitzer neuer Apple-Geräte interessanter wird es beim Blick auf die neue IKEA-Kollektion von USB-C-Ladekabeln. So ist nun zum Preis von 7,99 Euro ein 3 Meter langes LILLHULT-Ladekabel in den Farben Lila und Hellgelb erhältlich. Mit 1,5 Metern Länge kann man das mit zwei USB-C-Steckern ausgestattete LILLHULT-Kabel in den Farben Tiefgrün und Orange/Lila für 5,99 Euro bestellen.

Die LILLHULT-Kabel sind allesamt recht hochwertig, mit Stoff ummantelt und mit einem farblich passenden Gummi zum Bündeln versehen. Wenn es vor allem günstig sein soll, greift man besser zur neuen SITTBRUNN-Variante mit 1 Meter Länge. Das schlichte Kunststoff-Ladekabel für USB-C kann man in den Farben Blau, Hellgrün und Weiß bereits für 2,50 Euro bekommen.