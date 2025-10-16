Ladekabel bereits ab 2,50 Euro erhältlich
Netzteile und Kabel: IKEA baut sein USB-C-Portfolio aus
IKEA hat sich schon in der Vergangenheit als gute Anlaufstelle für günstiges Zubehör erwiesen. Das Einrichtungshaus hat sein USB-C-Portfolio weiter aufgestockt und eine Reihe neuer Ladegeräte und Ladekabel ins Programm genommen.
Beginnen wir mit dem neuen SJÖSS-Ladestecker mit 65 Watt Leistung. Das kompakte Ladegerät für die Wandsteckdose wird zum Preis von 12,99 Euro angeboten und ist mit einer Anschlussbuchse für USB-C ausgestattet. IKEA bewirbt das Ladegerät als kompakte und leichte Alternative zu schweren Laptop-Netzteilen. Wie bei allen SJÖSS-Ladegeräten sind im Lieferumfang sechs Farbaufkleber enthalten, mit deren Hilfe man das Netzteil personalisieren oder farblich an das genutzte USB-C-Kabel anpassen kann.
Begleitend dazu hat IKEA schon längere Zeit einen SJÖSS-Ladestecker mit 45 Watt im Programm, der mit zwei USB-C-Anschlüssen ausgestattet und für 14,99 Euro erhältlich ist.
Ladekabel ab 2,50 Euro
IKEA hat zudem sein Angebot an Ladekabeln überarbeitet und erweitert. Zunächst ist hier ein neues LILLHULT-Kabel von USB-C auf Lightning mit einem in Rosa und Beige gehaltenen Farbmuster erhältlich, das man zum Preis von 9,99 Euro bestellen kann.
Günstiger und für Besitzer neuer Apple-Geräte interessanter wird es beim Blick auf die neue IKEA-Kollektion von USB-C-Ladekabeln. So ist nun zum Preis von 7,99 Euro ein 3 Meter langes LILLHULT-Ladekabel in den Farben Lila und Hellgelb erhältlich. Mit 1,5 Metern Länge kann man das mit zwei USB-C-Steckern ausgestattete LILLHULT-Kabel in den Farben Tiefgrün und Orange/Lila für 5,99 Euro bestellen.
Die LILLHULT-Kabel sind allesamt recht hochwertig, mit Stoff ummantelt und mit einem farblich passenden Gummi zum Bündeln versehen. Wenn es vor allem günstig sein soll, greift man besser zur neuen SITTBRUNN-Variante mit 1 Meter Länge. Das schlichte Kunststoff-Ladekabel für USB-C kann man in den Farben Blau, Hellgrün und Weiß bereits für 2,50 Euro bekommen.
3 Meter in schwarz und weiß würden mich interessieren
Mich auch, vielleicht auch noch grau
Schön wäre es wenn Ikea bei allen Kabeln die Watt Zahl angeben würde und nicht nur bei 1-2…