SongPocket 3.0: Mehr Kontrolle über die eigene Musiksammlung

Die Musik-App SongPocket hat ein großes Update auf Version 3.0 spendiert bekommen und ist weiterhin kostenfrei im App Store erhältlich. Entwickelt wurde die App, um Nutzern mehr Freiheit bei der Verwaltung ihrer Musiksammlung zu geben. Durch Funktionen wie das Sortieren von Alben und Songs in beliebiger Reihenfolge unterscheidet sie sich von vielen anderen Musik-Applikationen im App Store.

Flexible Sortierung und persönliche Sammlungen

Eine der Hauptfunktionen von SongPocket ist die Möglichkeit, Alben und Songs in beliebiger Reihenfolge neu zu sortieren. Nutzer können ihre Favoriten nach oben setzen und weniger häufig gehörte Alben nach unten verschieben.

Die App ermöglicht es außerdem, Alben verschiedener Künstler in sogenannten “Collections” zusammenzufassen, die nach Belieben sortiert und umbenannt werden können. Eine neue Option sortiert Alben jetzt auch nach dem Titel, was eine weitere Möglichkeit zur individuellen Anpassung bietet.

Vollflächige Alben-Cover

Die Alben-Cover werden von SongPocket auf dem gesamten Bildschirm angezeigt – Nutzer sollen sich wie beim Stöbern in einer Schallplattensammlung fühlen. Allerdings räumt der Entwickler ein, dass die App in Bezug auf die Darstellung von Informationen noch verbesserungswürdig ist, da die derzeitige Ansicht nur wenige Alben gleichzeitig anzeigt, was die Übersichtlichkeit beeinträchtigt.

Das Update bringt zudem kleinere Designänderungen wie überarbeitete Symbole und eine verbesserte Navigation mit. So bleiben etwa Menüs beim Wechsel zwischen Titeln geöffnet.

SongPocket bietet eine besondere Herangehensweise an die Musiksammlung, richtet sich aber vor allem an Nutzer, die Wert auf individuelle Sortiermöglichkeiten legen. Wer seine Musiksammlung flexibel gestalten möchte, sollte dem gänzlich kostenfreien Download einen Testlauf auf dem eigenen Gerät gewähren.