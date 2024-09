Bosch Smart Home: Neue [+M]-Produkte setzen auf Matter

Der Smart-Home-Ausstatter Bosch hat auf der Berliner Funkausstellung IFA eine neue Produktlinie vorgestellt. Die [+M]-Produktreihe ist mit dem neuen Smart-Home-Standard Matter kompatibel und ermöglicht es, die Geräte sowohl im Verbund mit bestehenden Bosch Smart Home Systemen als auch in anderen Matter-basierten Setups zu verwenden.

Flexibilität durch Matter-Kompatibilität

Die neuen Geräte der [+M]-Produktreihe kommunizieren dabei nicht nur über das Matter-Protokoll, sondern auch über den Funkstandard Zigbee. Dadurch können sie sowohl in das Bosch Smart Home System als auch in andere Systeme eingebunden werden, die Matter unterstützen. Ein Wechsel zwischen den Systemen ist laut Bosch jederzeit möglich.

Zu den ersten Produkten der neuen Serie gehören das Heizkörper-Thermostat II [+M], der Tür-/Fensterkontakt II [+M] und der Zwischenstecker kompakt [+M]. Die Geräte sollen laut Bosch besonders einfach zu installieren sein.

Thermostat, Fensterkontakt und Zwischenstecker

Das Heizkörper-Thermostat II [+M] ermöglicht eine individuelle Temperaturregelung per App. Es kann automatisch oder manuell gesteuert werden und unterstützt Programme wie “Nachhaltiges Lüften”, bei dem die Heizung bei geöffneten Fenstern gedrosselt wird, um Energie zu sparen. Zusätzlich verfügt das Thermostat über Funktionen wie Frostschutz und Warnsignale bei niedrigem Batteriestand. Kostenpunkt: 84,95 Euro.

Der Tür-/Fensterkontakt II [+M] erkennt geöffnete Türen und Fenster und meldet dies per App. Er kann Teil des Alarmsystems sein, das bei unbefugtem Öffnen Alarm auslöst. Außerdem hilft der Kontakt, Heizenergie zu sparen, indem er in Verbindung mit dem Thermostat die Temperatur automatisch anpasst, wenn ein Fenster geöffnet ist. Kostenpunkt: 44,95 Euro.

Der Zwischenstecker kompakt [+M] steuert konventionelle Elektrogeräte. Er lässt sich in Automationen und Szenarien einbinden, um zum Beispiel alle Geräte nachts vom Stromnetz zu trennen und so Energie zu sparen. Der integrierte Energiemesser zeigt den aktuellen Verbrauch an. Im Matter-Modus kann der Zwischenstecker zudem als Repeater genutzt werden, um das Funksignal zu verstärken und die Reichweite des Netzwerks zu erhöhen. Kostenpunkt: 44,95 Euro.

Die [+M]-Produktreihe von Bosch soll schrittweise bis Ende 2024 verfügbar sein.