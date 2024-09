Spotify: Personalisierte „Daylist“ startet in Deutschland

Spotify hat die personalisierte Playlist „Daylist“ heute weltweit verfügbar gemacht und führt unter anderem auch in Deutschland ein, was in den Vereinigten Staaten bereits vor ziemlich genau einem Jahr angekündigt wurde.

Die „Daylist“ passt sich der Tageszeit und der Stimmung der Spotify-Nutzer an und soll so immer die passende Musikauswahl bieten. Nach Angaben der Schweden wird die „Daylist“ mehrmals täglich aktualisiert und individuell auf den Musikgeschmack der Nutzerinnen zugeschnitten.

Anpassung an den Tagesverlauf

Die „Daylist“ ist ab heute in 15 neuen Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Spanisch, Arabisch und Japanisch. Nutzerinnen können die Playlist über den „Nur für dich“-Hub auf mobilen Geräten oder über die Suchfunktion auf allen anderen Geräten finden. Zudem ist sie über die Website spotify.com/daylist erreichbar.

Laut Spotify nutzen etwa 70 Prozent der Spotify-Abonnenten die „Daylist“ wöchentlich. Seit Jahresbeginn sei die Zahl derjenigen, die nach dieser Funktion suchen, um 118 Prozent gestiegen. Täglich greifen rund 2,3 Millionen Menschen auf die Playlist zu. Das Teilen der Playlist ist ebenfalls beliebt: Bisher wurde „Daylist“ 17 Millionen Mal in den verfügbaren Märkten geteilt.

Neues Cover = Neue Musik

Um die „Daylist“ zu speichern, können Nutzer ihre Lieblings-Playlists direkt in ihrer Bibliothek ablegen. Dafür müssen sie lediglich das Menü der Playlist aufrufen und die entsprechende Option auswählen. Spotify bietet zudem personalisierte Sticker und Sharecards zum Teilen der Wiedergabeliste an.

Laut Spotify ist die Playlist „hyper-personalisiert, dynamisch und spielerisch und spiegelt wider, was du gerade hören möchtest“. Ob die „Daylist“ bereits wieder über neue Songs verfügt, zeigt euch das Cover. Immer wenn sich das Artwork der „Daylist“ ändert, steht wieder neue Musik zur Verfügung