Niimbot D110: iPhone-Etikettendrucker für 9,99 Euro

Bislang war der Nelko P21 unser Preis-Leistungs-Favorit unter den Etikettendruckern mit iPhone-Anbindung. Dieser ist aktuell allerdings nur vergleichsweise teuer zu haben. Stattdessen bewirbt sich der Niimbot D110 mit einem aggressiven Aktionspreis um diesen Titel. Inklusive einer Rolle Etiketten ist das Gerät momentan bereits für 9,99 Euro zu haben.

Mit Blick auf den aktuellen Sonderpreis ist wie immer zu beachten, dass die Aktion sowohl in der verfügbaren Stückzahl als auch zeitlich begrenzt ist. Prüft also unbedingt den an der Amazon-Kasse für euch angezeigten Endpreis.

Damit ihr auf die 9,99 Euro kommt, müsst ihr zunächst die beiden 20-Prozent-Coupons auf der Produktseite aktivieren und beim Kaufabschluss noch den Produktcode DE110306 eingeben. Das hierfür benötigte Feld versteckt sich bei der Auswahl des Zahlungsmittels.

Der Etikettendrucker D110 von Niimbot arbeitet im Thermotransferverfahren und kann Aufkleber mit bis zu 15 Millimetern Breite und unterschiedlicher Länge drucken. Das Format hängt letztendlich davon ab, mit welchem Labelpapier man den Drucker füttert. Die im Lieferumfang enthaltenen Etiketten dürften etwa 14 × 30 Millimeter groß sein.

iPhone-App mit zahlreichen Vorlagen

Der Druck ist stets einfarbig, während der Hersteller die mit dem Drucker kompatiblen Etiketten nicht nur in unterschiedlichen Größen, sondern auch in verschiedenen Farben und teils auch mit vorgedruckten Motiven anbietet.

Der Druck erfolgt mithilfe einer von Niimbot angebotenen iPhone-App. Die Kommunikation verläuft dabei über Bluetooth, und die Anwendung bietet die Möglichkeit, einfache Textaufkleber oder, zum Teil auch auf den verfügbaren Vorlagen basierend, etwas aufwändigere Etiketten zu erstellen. Das per In-App-Kauf verfügbare „VIP-Abonnement“ ist dabei optional und wird zur Verwendung des Druckers nicht vorausgesetzt.

Für die Stromversorgung des Druckers sorgt ein integrierter Akku, der sich über USB-C aufladen lässt. Ein passendes Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.