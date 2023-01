Trotz Deutschlandticket: Ticket-Apps verschwinden wohl nicht

Noch in diesem Jahr, voraussichtlich bis April, will die Bundesregierung das Deutschlandticket einführen und damit das 9-Euro-Ticket beerben. Das 9-Euro-Ticket wurde vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 als bundesweit gültiges Nahverkehrsticket zum Pauschalpreis angeboten und erwies sich als so erfolgreich, dass sich Bund und Länder mit dem Deutschlandticket auf ein Nachfolgeangebot verständigten .

