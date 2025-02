Solartelligent-App plant und optimiert Solaranlagen

Der Entwickler der App SunOnTrack hat mit Solartelligent ein neues Pferd im Stall. Während sich SunOnTrack im Wesentlichen darauf beschränkt, den Sonnenverlauf abhängig von Ort und Datum anzuzeigen, ist Solartelligent darauf spezialisiert, Photovoltaikanlagen bestmöglich zu planen.

Solartelligent unterstützt dabei unabhängig von der Größe der geplanten Anlage und eignet sich für ein kompaktes und am Balkongeländer montiertes Solarkraftwerk ebenso wie für umfangreiche Dachanlagen.

Die Wahl der mit Modulen zu bestückenden Bereiche erfolgt mithilfe der Satellitenaufnahmen von Apple Karten. Dies kann insbesondere bei kleineren Flächen etwas fummelig sein. Abhängig von der Größe des auf diese Weise ausgewiesenen Bereichs schlägt die App dann die dort maximal platzierbare Anzahl von Solarmodulen vor.

Während sich bis hier noch alles mit einem Maßband bewerkstelligen ließe, kann die App jetzt mit Optimierungsvorschlägen und Kalkulationen punkten. So kann man sich auf dem örtlichen Sonnenverlauf basierend nicht nur die optimale Ausrichtung, sondern auch den besten Aufstellwinkel vorschlagen lassen. Umgekehrt ist die App auch in der Lage, eine auf eingegebenen Werten basierende Ertragsprognose zu erstellen. Dies kann hilfreich sein, wenn der Balkon nicht direkt nach Süden zeigt und man die Module zudem senkrecht montieren will.

Rentabilitätsrechnung für Module und Akku

Solartelligent bietet stets drei verschiedene Kalkulationen an: Alternativ zur maximalen Ausnutzung der Flächen kann man die Berechnung auf den eigenen Energieverbrauch stützen oder die Anzahl und Leistung der Module fest vorgeben.

Spannend sind die auf diesen Daten basierenden Jahreskalkulationen nicht nur mit Blick auf die voraussichtliche Rentabilität der Anlagen, sondern ihr könnt hier auch überprüfen, wie sich die Anschaffung eines Akkus auf diese Zahlen auswirken würde und mit welcher Kapazität dies eine sinnvolle Ergänzung wäre.

Solartelligent eignet sich auch für die Optimierung von Bestandsanlagen. Die Werkzeuge zur Anzeige des Sonnenverlaufs und Amortisation sind auch direkt über die App abrufbar. Zudem hat die Anwendung Inklinometer integriert, mit dessen Hilfe man die Ausrichtung und Neigung der Module einfach überprüfen und bei Bedarf korrigieren kann.

Kauf-App mit optionalem Business-Abo

Die Anwendung wird zum Preis von 9,99 Euro im App Store angeboten. Das zum Monatspreis von 9,99 Euro verfügbare Business-Abonnement ermöglicht die Verwaltung mehrerer Projekte und bietet eine AR-Funktion zum Hinzufügen von Schattenobjekten. Im Funktionsumfang der Basisversion muss man Schattenobjekte wie Bäume oder Häuser dagegen manuell hinzufügen.