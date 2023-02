Software-Updates für Ladegeräte: Jetzt ist MagSafe Duo dran

Was Apple nicht softwareseitig korrigieren kann, sind die Probleme, die manche Nutzer mit der Verwendung des Ladegeräts mit den neuesten Geräteversionen haben. So geht es beim iPhone 14 Pro aufgrund dessen vergleichsweise großer Kameraeinheit auf der Rückseite ziemlich eng einher und auch im Zusammenhang mit der Apple Watch Ultra sind Apple-Kunden auf Probleme im Zusammenhang mit der Platzierung der Uhr auf dem Dock gestoßen. Apple hat diesen Sachverhalt kurz vor Jahresende bestätigt und empfiehlt Besitzern der mit 49 Millimeter größten Apple Watch, für ein zuverlässiges Laden der Uhr auf dem MagSafe-Duo-Ladegerät das Armband zu entfernen.

Insert

You are going to send email to