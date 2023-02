Googles KI-Offensive: Neue Funktionen für die Suche und Karten

Nachdem Google gestern erst die Integration einer mit dem KI-Sprachchat ChatGPT vergleichbaren Technologie in seine Suche angekündigt hat, legt das Unternehmen heute mit einer Reihe von Produktstarts und weiteren Ankündigungen zum Thema Künstliche Intelligenz nach. Unter anderem dürfen über die Google Suche hinaus auch Nutzer von Google Maps und dem Google Übersetzer mit entsprechenden neuen Funktionen rechnen.

Kombi-Suche für bessere Ergebnisse

Die Google-App bietet von heute an die Möglichkeit zur sogenannten Kombi-Suche. Konkret bietet sich damit die Möglichkeit, verschiedenste Arten von Informationen für eine Suchanfrage zu verbinden. Durch die Kombination von beispielsweise Text, Sprache und Bilder in Suchanfragen eröffnen sich völlig neue und erweiterte Wege der Fragestellung.

In einem von Google gezeigten Beispiel kann man so zu einem Teppich passende Kissen finden, indem man mithilfe der Lens-Funktion in der Google-App ein Foto des Teppichs macht und in der Suchleiste das Wort „Kissen“ hinzufügt. Als Ergebnis werden dann Kissen angezeigt, die dem Muster des abfotografierten Teppichs entsprechen.

Mehr „Indoor Live View“ in Karten

Auch für seine Karten-App hat Google verschiedene Neuerungen angekündigt. So soll die Funktion „Indoor Live View“ in den kommenden Monaten auf dann insgesamt über 1.000 Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren erweitert werden, darunter auch Einrichtungen in Berlin und Frankfurt.

Ebenfalls in den kommenden Monaten will Google die Navigationsfunktionen für Elektrofahrzeuge erweitern und hat neue Funktionen für Autos, die mit integrierten Google Apps und Services fahren, angekündigt. Auf der Liste stehen hier Ladestopps für Fahrten, das Finden von Ultraschnellladefunktionen und die Anzeige von Ladestationen in den Suchergebnissen.

Erweiterter Übersetzer

Der Google Übersetzer soll sich künftig flexibler und mit mehr Übersetzungsoptionen präsentieren und unter anderem auch in der Lage sein, übersetzten Text optisch ansprechend in komplexe Bilder einzubinden.

Ausführliche Infos zu den von Google angekündigten Neuerungen findet ihr in den entsprechenden Blog-Artikeln des Unternehmens: