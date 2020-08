Software-Flatrate Setapp integriert iOS-Apps

Die Software-Flatrate Setapp war bislang vor allem für Mac-Besitzer interessant. Fortan wollen die Entwickler aber auch einen verstärkten Fokus auf begleitende iOS-Apps werfen. Eine neue Kategorie im App-Katalog zeigt jetzt auch auch für iOS verfügbare Anwendungen an.

Zum Start ist das Angebot noch überschaubar und ihr findet ihre Mac-Varianten begleitende iOS-App wie 2Do, Ulysses, MindNote, Paste oder Gemini. Wie es scheint, will Setapp mit der nun offiziellen Integration das Angebot in diesem Bereich ausbauen. Die Plattform will Entwickler von Mac-Anwendungen locken, ihre iOS-Apps ebenfalls über Setapp anzubieten. Funktionieren dürfte dies jedoch nur dann, wenn die App selbst kostenlos in Apples App Store erhältlich ist und auf ein Abo-Modell setzt, das nicht nur über Apple, sondern auch den Entwickler direkt abgerechnet werden kann. Der Download erfolgt weiterhin über Apples App Store, die Lizenz wird dann allerdings mit einem Setapp-QR-Code aktiviert.

Zusätzliche Geräte erfordern Aufpreis

Voraussetzung für die Nutzung dieser Anwendungen ist allerdings wie hier beschrieben die Möglichkeit, ein zusätzliches Gerät im Kundenkonto zu aktivieren. Dies ist entweder dann der Fall, wenn man über ein Familienabo verfügt, oder kostenpflichtig ein weiteres Gerät für die Nutzung registriert hat. Die iOS-Apps lassen sich dann in vollem Umfang nutzen.

Setapp kostet aktuell rund 12 Dollar pro Monat oder pauschal knapp 130 Dollar im Jahr. Zusätzliche Geräte kann man zum Monatspreis von knapp 6 Dollar registrieren. Für Bildungskunden wird eine Version zum reduzierten Preis von etwa 60 Dollar im Jahr angeboten. Das Angebot kann sieben Tage lang kostenlos getestet werden.