Teleprompter inklusive
So will Google Influencer vom iPhone zum Pixel locken
Mit dem Pixel 11 greift Google Apple nicht nur bei Kameras und KI-Funktionen an. Eine neue „Creator Suite“ richtet sich ausdrücklich an Nutzer, die Videos für TikTok, YouTube, Instagram und andere Plattformen direkt mit dem Smartphone produzieren.
Statt dafür mehrere Apps und Zubehörlösungen zu kombinieren, integriert Google die wichtigsten Werkzeuge direkt in die Pixel-Kamera. Dazu gehört ein Teleprompter, dessen Text während der Aufnahme automatisch mitläuft. Hilfslinien zeigen gleichzeitig, welcher Bildausschnitt später beispielsweise für verschiedene Social-Media-Formate sichtbar bleibt.
Ergänzt wird das Paket um eine Sprachverbesserung und eine direkte Pegelanzeige für angeschlossene externe Mikrofone. Videos lassen sich bereits während der Aufnahme verschiedenen Projekten zuordnen und anschließend mit „Storyboard“ direkt auf dem Smartphone kürzen und neu anordnen. Wer überwiegend filmt, kann Video zudem erstmals als Standardmodus beim Start der Kamera festlegen.
Weniger Zubehör und zusätzliche Apps
Google versucht damit, einen Vorteil nicht allein über die Qualität der Kamera zu erzielen, sondern über den gesamten Produktionsablauf. Viele dieser Aufgaben lassen sich auch mit einem iPhone erledigen, benötigen dort allerdings teilweise separate Anwendungen wie Final Cut Camera, Blackmagic Camera oder zusätzliche Teleprompter-Lösungen.
Beim Pixel 11 soll möglichst viel davon schon ab Werk bereitstehen. Google positioniert das Smartphone damit stärker als komplette Produktionslösung, bei der zwischen Aufnahme, Organisation und einfacher Nachbearbeitung weniger gewechselt werden muss.
Google sieht Chancen bei kleineren Creatorn
Gegenüber The Verge erklärt Pixel-Kamerachef Isaac Reynolds, dass Google insbesondere die wachsende Gruppe angehender Creator im Blick hat. Professionelle Influencer arbeiten inzwischen teilweise mit kompletten Teams und aufwendiger Kameraausrüstung, während Einsteiger ihre Inhalte häufig ausschließlich mit dem Smartphone produzieren. Genau diese Lücke soll die Creator Suite schließen.
Ob Google damit tatsächlich Nutzer aus Apples Ökosystem herauslocken kann, bleibt abzuwarten. Der Ansatz ist allerdings interessant: Statt das iPhone nur mit mehr Megapixeln und Zoomstufen herauszufordern, versucht Google, die Arbeit rund um die eigentliche Aufnahme einfacher zu machen.
Ist das denn nun spät genug angekündigt worden, dass Apple an seinem diesjährigen IPhone nichts mehr ändern kann in diese Richtung? Vorausgesetzt sie wollten das tun.
Ist wie beim Yps Heft – das Gimmick bringt den Umsatz – beim C&A gab es früher kleine Anhänger an den etwas teureren Kinder Klamotten.
Da es ja nur Software ist, könnte das auf jedem OS von Drittanbietern umgesetzt werden.
Palomino mit Glöckchen.
Viel zu spät. Wobei ich beim drüberfliegen über den Text nichts gesehen habe, vielleicht bis auf die led auf der Rückseite, wofür es nicht schon lange Apps gibt. Und wer das braucht wird das bereits nutzen
Ich persönlich finde das Design stimmiger, die Software unbestritten besser – vor allem im KI Bereich.
Das Thema Privatsphäre und Werbung glich sich ja leider unter Tim immer weiter an.
Ein hervorragender Zeitpunkt also aus Googles Sicht den Angriff zu starten.
Nein, die Software ist nicht besser und die Hardware schon mal gar nicht. Es ist immer wieder das gleiche: Angeblich würden solche Gimmiks die Leute jetzt endlich dazu bewegen zu Google zu wechseln und tatsächlich passiert genau das Gegenteil. Der Marktanteil vom iPhone -vor allem im Premiumbereich, wo jetzt auch die Pixel angesiedelt sind, wird immer größer.
Mich wird keine Ankündigung je locken, nachdem ich in Mai in China Urlaub gemacht habe. Wir haben versucht für unser Reisehandy eine chinesische SIM zu bekommen. Vor uns war ein Pärchen (auch aus Deutschland). Der Anbieter sagte, dass für ein Pixelhandy es nicht möglich wäre eine SIM zuberwerben. Das Pärchen ging. Nun kamen wir mit unserem Reisehandy (Iphone 7) und waren uns nun nicht mehr sicher, ob es was wird. Die Antwort war: Iphone kein Problem und es hat wirklich funktioniert.
Ok, es ist aber nicht verifiziert („das Pärchen ging“) und Du hast nur ein iphone ausprobiert.
Nachts ist es übrigens kälter als draußen ;-)
e-Sims gehen problemlos in China – egal mit welchem Handyhersteller.
Schwieriger Ansatz…
Das iPhone hat (im AppStore) so gute Apps, die alle so speziell und angepasst, zusammen mit dem iPhone an sich jedoch herausragend funktionieren… da kommt diese Lösung eben nicht heran.
Und oft wird es ganz sinnvoll sein, für jedes Problem eine dafür angepasste Lösung/App zu nutzen, die gezielt und genau darauf zugeschnitten verwendet werden kann – da ist die Organisation von Bild, Ton, Bearbeitung sicher nicht schlechter, wenn diese ausgelagert wird.
Ich fände halt interessant mir für entsprechende Themen selbst Apps mit Claude und Co. zaubern zu können. Auf Android ist das zack möglich. Auf dem iphone ja leider nicht.
Ich bin ein weiteres Mal raus aus der Verlosung, habe mir schon die Fold8 angesehen – nett aber weit von meiner Schmerzgrenze entfern, selbst die nicht Foldables sind mir echt mittlerweile zu teuer – nen 17e plus IPad oder MacBook kostet weniger als die Klappstullen und bietet mir mehr Möglichkeiten …
Ich besitze (auch) ein Android Tablet und nutze es fast nur mit Google Software. Mein Empfinden der Ergonomie ist grauenhaft, und das schon bei Massensoftware wie der YouTube App, Gmail und dem Playstore. Klar – subjektive Einzelmeinung, aber eben eine Stimme gegen Google. Von negativen persönlichen Erfahrungen im kfm.-administrativen Bereich noch gar nicht gesprochen.
Apple bleibt für mich die bessere Alternative, auch wenn ich beispielsweise die „Verdongelung“ und das Dateienhandling abstoßend finde.
Genauso geht es mir auch.
Alle Standard(massen)Apps laufen hakelig. Reagieren träge und sind mE nicht für einen flüssigen Workflow geeignet.
Ich habe immer noch ein 6s in der Schublade und das ist teilweise „smoother“ als aktuelle Android Tablets.
Leider geil!
Sehe ich auch so. Ein android tablet und naja das iPhone oder iPad empfinde ich persönlich als tausend mal besser in der Bedienung
Das ist alles ganz toll.. bestimmt. Am Ende läuft aber nunmal Android auf den Geräten und kein iOS.
Na ein Glück wissen die Influenza was gut für uns ist!
Google Pixel ist nur zu gebrauchen,
wenn man es mit GrapheneOS von allen Google Diensten befreit!
Niemand braucht Influencer