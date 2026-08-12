Nach mehr als zwei Jahrzehnten
Apple-Pay-Chefin verlässt Apple Ende Oktober
Bei Apple steht ein weiterer Wechsel in der Führungsebene an. Jennifer Bailey, die seit vielen Jahren Apple Pay und die Wallet-App verantwortet, wird das Unternehmen Ende Oktober verlassen und in den Ruhestand gehen. Apple will noch vor ihrem Ausscheiden bekannt geben, wer ihre Aufgaben übernimmt.
Bailey gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu Apple. Zunächst verantwortete sie unter anderem den Apple Online Store, ehe sie eine zentrale Rolle beim Aufbau von Apple Pay übernahm. Der Bezahldienst startete 2014 in den USA und kam Ende 2018 auch nach Deutschland.
Von Apple Pay bis zur Wallet
Unter Baileys Führung entwickelte Apple den Bezahldienst von einer Ergänzung für Kreditkarten zu einem umfangreichen Wallet-Angebot weiter. Neben Apple Pay verantwortete sie unter anderem die Weiterentwicklung von Apple Wallet, Apple Card sowie Bereiche rund um Betrugsprävention, Geschenkkarten und Partnerdienste.
Apple Pay lässt sich inzwischen in mehr als 80 Ländern und Regionen verwenden. Gleichzeitig wurde die Wallet-App um Fahrkarten, digitale Autoschlüssel und in ersten Ländern auch Ausweisdokumente erweitert.
Apple-Dienstechef Eddy Cue würdigt Bailey in einer internen Mitteilung als wichtige Führungskraft und kündigt an, dass sie den Übergang zunächst noch beratend begleiten wird. Wer ihre Position übernimmt, ist bislang nicht bekannt.
Die physische Brieftasche bleibt das Ziel
An der grundsätzlichen Strategie soll sich durch den Wechsel offenbar nichts ändern. Cue bekräftigt, dass Apple weiterhin daran arbeitet, die klassische Brieftasche möglichst vollständig durch das iPhone beziehungsweise die Wallet-App zu ersetzen.
Der Führungswechsel kommt damit zu einem Zeitpunkt, an dem Apple die Wallet zunehmend über das reine Bezahlen hinaus erweitert. Neben Bankkarten sollen langfristig immer mehr Schlüssel, Tickets und Identitätsnachweise auf dem iPhone Platz finden.
Ich mag Apple Pay sehr – prima umgesetzt und dementsprechend auch breite Akzeptanz :)
Ich wäre begeistert wenn Wero sich auch so entwickeln würde
Ne europäische Insellösung wird sich halt nie richtig etablieren…
Klar wenn es Menschen wie Dich gibt, die für Neues nicht offen sind und nur negativ denken.
Mir würde es schon reichen, wenn es alle europäischen Banken unterstützen würden. So ist es Glückssache, ob man es nutzen kann und wird PayPal und Co. keine Konkurrenz machen können.
Was heißt negativ? Ich hatte es zum Start runtergeladen. Waren zwei Banken unterstützt. Was soll das bringen? Nichtmal eine Möglichkeit per iban zu zahlen oder so. Also gelöscht und nicht mehr angefasst. Völliger Quatsch.
+1
N26 hat es schon mal integriert :)
Wero wird immer besser und in 5 Jahren ist es in EU Standard, ihr werdet sehen.
Es ist immer wieder erstaunlich wie viele Menschen bei jeglicher Neuerung sofort in den ‚wird ja eh nichts‘ Modus schalten. Vielleicht ein deutsches Feature. Ein bisschen armselig.
Der digitale Euro wird Wero komplett überflüssig machen.
Nicht die Neuerung wird kritisiert, sondern deren Umsetzung ; )
Apple Pay ist mit iOS 27 noch besser umgesetzt. Mir gefällt das redesign sehr
Apple Pay ist super, die Dame hat sich ihren Ruhestand redlich verdient.
Ich würde mich freuen wenn Apple Cash nach Deutschland kommen würde
Du meinst „Apple Cash“ in Form von realistischen Steuern, die sie hier entrichten für ihre verkauften Dienste und Geräte? ;-)
Schade das wir die Kreditkarte und Apple Pay Cash bis heute nicht erhalten haben.
Mei, wir bekommen jetzt doch dann eh den digitalen Euro.
Ich mag ApplePay. Unsere verpennte Deutsche Bahn schafft es aber leider nicht, das Deutschlandticket in die Wallet zu bringen.
Ach was? Das ist….schlecht.
Beim „richtigen“ bzw. „passenden“ Anbieter das Deutschland-Ticket kaufen und schon klappt es mit dem Wallet.
Ich hatte es bspw. auf der Apple Watch – hat das ein oder andere Mal für erstaunte Gesichter gesorgt…
Und welcher wäre der „richtige“?
Kannst du ein Beispiel nenne?
TicketPlus+ (App) zum Beispiel
Bogestra
Rheinbahn
Was hat das mit Apple Pay zu tun?
WSW Ticket hat Wallet Integration
Meine 3 Wünsche an Apple Pay:
– Apple Pay Cash in Deutschland (kann Apple nur in Zusammenarbeit mit den Banken umsetzen)
– für alle getätigten Zahlungen die echten(!) GPS-Daten zur Transaktion speichern
– Apple Pay auf dem iPhone, Apple Watch etc. unter einer App zusammengefasst in einer Transaktionsliste (gerne mit iCloud Synchronisation)
Das mit der Transaktionsliste ist eine Bankensache. Bei AmEx werden z.b. auf allen Devices alle Transaktionen angezeigt, selbst die mit Apple Pay gar nichts zu tun haben.
Von Apple selbst wird dies vermutlich eher weniger umzusetzen sein, da die es technisch gesehen separate Karten sind. Daher macht dies schon Sinn, dass die Verknüpfung von der Bank kommen muss.
Danke für die Info.
Du meinst die Transaktionen im Wallet? Davon habe ich noch nie gelesen.
Das klingt für mich jetzt sehr interessant und gleichzeitig schießen mir da viele Fragen durch den Kopf.
D.h. ja, dass das Wallet von Ausserhalb beschreibbar wäre. Das kommt mir sehr merkwürdig vor.
Somit wäre eine Sync-Funktion gegeben, und diese scheinbar sogar über Dritte.
Ich habe das gerade mal versucht zu googeln und nichts dazu gefunden.
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Ist ok, wenn das separate Karten sind, aber spricht nichts dagegen das in einer Wallet-App zu vereinheitlichen.
Kann mann zum Beispiel auch Filter setzen.
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Mein praktisches Problem, ich reise viel. Das man an einem Tag 10 oder 20 Mal mit Apple Pay bezahlt ist keine Seltenheit.
Nach einem Monat hat man weit über 100 oder 200 Transaktionen.
Kontrolle Null, obwohl 100% transparent alles nachvollziehbar ist.
Es fehlen Angaben zu Standort etc. in der Wallet-App. Auf dem Kontoauszug ‚mobile pay by Alejx kiosk‘ sagt mir halt nichts.
Die jetzigen Standorte sind aus einer Datenbank und nicht live GPS.
Das Foto passt so sehr dazu, dass war doch Absicht! :D