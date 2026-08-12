Apple-Pay-Chefin verlässt Apple Ende Oktober

Bei Apple steht ein weiterer Wechsel in der Führungsebene an. Jennifer Bailey, die seit vielen Jahren Apple Pay und die Wallet-App verantwortet, wird das Unternehmen Ende Oktober verlassen und in den Ruhestand gehen. Apple will noch vor ihrem Ausscheiden bekannt geben, wer ihre Aufgaben übernimmt.

Bailey gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu Apple. Zunächst verantwortete sie unter anderem den Apple Online Store, ehe sie eine zentrale Rolle beim Aufbau von Apple Pay übernahm. Der Bezahldienst startete 2014 in den USA und kam Ende 2018 auch nach Deutschland.

Von Apple Pay bis zur Wallet

Unter Baileys Führung entwickelte Apple den Bezahldienst von einer Ergänzung für Kreditkarten zu einem umfangreichen Wallet-Angebot weiter. Neben Apple Pay verantwortete sie unter anderem die Weiterentwicklung von Apple Wallet, Apple Card sowie Bereiche rund um Betrugsprävention, Geschenkkarten und Partnerdienste.

Apple Pay lässt sich inzwischen in mehr als 80 Ländern und Regionen verwenden. Gleichzeitig wurde die Wallet-App um Fahrkarten, digitale Autoschlüssel und in ersten Ländern auch Ausweisdokumente erweitert.

Apple-Dienstechef Eddy Cue würdigt Bailey in einer internen Mitteilung als wichtige Führungskraft und kündigt an, dass sie den Übergang zunächst noch beratend begleiten wird. Wer ihre Position übernimmt, ist bislang nicht bekannt.

Die physische Brieftasche bleibt das Ziel

An der grundsätzlichen Strategie soll sich durch den Wechsel offenbar nichts ändern. Cue bekräftigt, dass Apple weiterhin daran arbeitet, die klassische Brieftasche möglichst vollständig durch das iPhone beziehungsweise die Wallet-App zu ersetzen.

Der Führungswechsel kommt damit zu einem Zeitpunkt, an dem Apple die Wallet zunehmend über das reine Bezahlen hinaus erweitert. Neben Bankkarten sollen langfristig immer mehr Schlüssel, Tickets und Identitätsnachweise auf dem iPhone Platz finden.