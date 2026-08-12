„Dave the Diver“ startet im September – jetzt auch auf dem Mac

Wer auf „Dave the Diver“ für das iPhone wartet, muss sich etwas länger gedulden. Als wir die Mobilversion Anfang Juli vorgestellt haben, nannte der App Store noch den 27. August als geplanten Veröffentlichungstermin. Inzwischen wurde der Start auf den 17. September verschoben.

Am grundsätzlichen Konzept ändert sich nichts. Der Download ist zunächst kostenlos und erlaubt es, den Einstieg auszuprobieren. Wer anschließend weiterspielen möchte, schaltet das komplette Spiel einmalig für 9,99 Euro frei. Ein Abonnement ist nicht erforderlich.

Mac und Vision Pro kommen hinzu

Neu ist allerdings, dass der App-Store-Eintrag inzwischen weitere Apple-Plattformen aufführt. Neben iPhone und iPad lässt sich „Dave the Diver“ auch auf Macs mit Apple-Prozessor verwenden. Voraussetzung sind mindestens macOS 11 und ein M1-Chip. Selbst die Apple Vision Pro wird mit visionOS 1.0 oder neuer als kompatibel aufgeführt.

Auf iPhone und iPad bleibt das Spiel vergleichsweise genügsam und setzt lediglich iOS beziehungsweise iPadOS 13 voraus. Der Download ist rund 3,3 GB groß.

Für die Touchscreen-Version haben die Entwickler die Bedienung überarbeitet. Unter anderem lässt sich das Ausschenken von Getränken über die Bewegungssensoren des iPhone steuern, zudem wurde eine Schnellreisefunktion ergänzt. Inhaltlich handelt es sich weiterhin um eine vollständige Umsetzung des PC-Spiels und nicht um eine abgespeckte Mobilversion.

Tagsüber tauchen, abends Sushi verkaufen

„Dave the Diver“ kombiniert Unterwasser-Abenteuer, Rollenspielelemente und Restaurant-Management. Tagsüber erkundet ihr das sich ständig verändernde Blue Hole, fangt Fische und sammelt Ressourcen. Abends landet der Fang im eigenen Sushi-Restaurant, das ausgebaut und möglichst profitabel betrieben werden will.

Mit mehr als 130.000 Steam-Bewertungen und einer Zustimmungsrate von 96 Prozent zählt der Titel zu den großen Überraschungserfolgen der vergangenen Jahre. Wer die iPhone-Version bereits vorgemerkt hat, muss nichts weiter unternehmen und kann direkt am 17. September ins Unterwasser-Abenteuer starten.