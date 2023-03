So holt ihr mehr aus der Mail-App für iOS

Die im unten eingebundenen Video gezeigten Tipps im Zusammenhang mit der Mail-App für iOS können in der Tat ausgesprochen hilfreich sein, und nur die wenigsten iPhone-Besitzer werden alle drei Funktionen kennen, geschweige denn auch benutzen.

In seiner neusten Videoveröffentlichung zeigt der Apple Support beispielsweise, wie man auf dem iPhone mit der richtigen Fingergeste auch mehrere E-Mails markieren kann – tippt die Einträge in der Vorschauliste dafür einfach mit zwei Fingern an. Zudem gibt es den Hinweis auf die Möglichkeit, vorhandene Entwürfe durch halten der „Neue E-Mail“-Taste anzuzeigen und es wird nochmal an die recht neue Option erinnern, sich zu einem späteren Zeitpunkt an eine E-Mail im Posteingang erinnern zu lassen.