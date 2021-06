Snap: Mophie startet mit neuem MagSafe-Zubehörprogramm

Während die beiden letztgenannten Produkte voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst in den Handel kommen, will die Mophie-Mutter Zagg das restliche Zubehör aus der neuen Produktreihe Snap ab sofort zum Verkauf anbieten.

Nach dem selben Prinzip bietet Mophie mit dem Snap+ Wireless Vent Mount eine magnetische Ladehalterung fürs Auto an, die am Lüftergitter befestigt werden kann. Das Zubehör wird inklusive Ladestecker für die Autosteckdose zum Preis von 54,95 Euro gelistet. Alternativ bietet der Hersteller auch eine auf dem gleichen Prinzip basierende Magnethalterung ohne Ladefunktion für 24,95 Euro an.

