Dünn aber solide: Pitaka bietet seine iPhone-Hüllen günstiger an

Die iPhone-Cases von Pitaka sind eine Empfehlung, wenn man etwas anderes als die sonst zumeist klobigen Standard-Schutzhüllen für Smartphones sucht. Die Cases sind extrem dünn und bieten dennoch erstaunlich guten Schutz. Allerdings lässt sich Pitaka diese Eigenschaft auch gut bezahlen. Bis Montag bietet der Hersteller sein Zubehör im Rahmen seiner Black-Friday-Aktion bei Amazon mit teils deutlichem Preisnachlass an.

Die hier zumeist angebotenen 20 Prozent Rabatt lohnen sich bei Pitaka durchaus. Die Hüllen bewegen sich preislich normalerweise in Bereichen zwischen 50 und 80 Euro, was zum Teil sicherlich dem Design der Cases, in erster Linie aber der besonderen Materialwahl von Pitaka geschuldet ist.

Extrem robustes Material

Die hier genannten „Aramidfasern in Luftfahrtqualität“ hören sich zwar nach einer der üblichen Werbeaussagen an, als inzwischen langjähriger Pitaka-Nutzer kann ich aber aus eigener Erfahrung berichten, dass die Hüllen extrem robust und haltbar sind. Ich war nicht nur einmal überrascht, wenn das iPhone einen Absturz in der schlanken Hülle schadenfrei überlebt hat.

Einen Kompromiss geht man bei der Suche nach einer möglichst minimalen Hülle natürlich ein. Bei einzelnen Modellen der Pitaka-Cases sind die Anschlüsse und Lautsprecher sowie die Oberseite des iPhone großflächiger ausgespart. Ein mit den massiveren komplett umschließenden Hüllen anderer Hersteller vergleichbarer Schutz ist dann natürlich nicht gegeben.

Rundumschutz für die Kamera

Je nach Variante sind die iPhone-Hüllen von Pitaka bis zu 0,85 Millimeter dünn und sorgen dennoch für erstaunlich guten Schutz. Ein leicht erhöhter umlaufender Rand schützt das Display und auf der Rückseite sorgt eine Erhöhung um die Kamera dafür, dass deren Objektive frei von Kratzern bleiben. Die Hüllen sind mit MagSafe kompatibel und lassen sich auch mit von Pitaka selbst angebotenem Zubehör wie einer magnetischen Ringhalterung oder einer Autohalterung mit Ladefunktion nutzen.

Im Rahmen der Black-Friday-Aktion von Pitaka sind nicht nur Hüllen für die iPhone-16-Modelle, sondern auch auch Modelle für ältere iPhone-Generationen sowie verschiedene Zubehörartikel im Preis reduziert erhältlich.