Smartphone-Kameras im „Blindtest“: iPhone verabschiedet sich in Runde 1

Marques Brownlee lässt in seinem diesjährigen „Kamera-Blindtest“ 16 aktuelle Smartphones gegeneinander antreten. Die Bewertung der Bilder hat der YouTuber Nutzern in sozialen Medien überlassen und deren Urteil trifft Apple hart: Wie in den Jahren zuvor ist das iPhone auch diesmal in der ersten Runde ausgeschieden.

Dass die Kamera des iPhone SE nicht besonders gut abgeschnitten hat, war zu erwarten. Doch die Tatsache, dass beim Vergleich zwischen dem iPhone 12 Pro Max und dem OnePlus 8T 86 Prozent der Nutzer für das beinahe zum halben Preis erhältliche OnePlus-Smartphone stimmten, kommt mehr als überraschend.

Das Motiv war anspruchsvoll gewählt, Brownlee sitzt hier in dunkler Kleidung vor einem hellen Fenster. Sieht man genau hin, so liefert die iPhone-Kamera im Porträtbereich deutlich mehr Details und ein farbechteres Bild. Doch dürfte das Gros der Nutzer das Foto im Gesamten beurteilen, und hier ist die Aufnahme des konkurrierenden OnePlus deutlich ausgewogener. Das Gerät erfasst neben dem Innenraum mit seinen zahlreichen Farbimpulsen auch die Details im Außenbereich sehr gut, darunter auch Wolken und Farbe des vom iPhone deutlich überbelichteten Himmels.

Links: iPhone 12 Pro Max – Rechts: OnePlus 8T

Brownlee merkt ausdrücklich an, dass es sich bei seinem Test um keine wissenschaftliche Analyse der Kameras handelt, sondern vielmehr zum Ausdruck kommen soll, was im Auge der Nutzer ein gutes Foto ist. Die Motive verzichten dann auch auf Teststreifen oder dergleichen, sondern wurden möglichst allgemein und alltäglich gehalten. Bei den Aufnahmen kommt ausschließlich die Autofokusfunktion der Geräte zum Einsatz, weil Erhebungen zufolge die meisten Anwender auf das manuelle Setzen von Fokus- oder Belichtungspunkten verzichten.

Am besten abgeschnitten hat am Ende das Zenfone 7 Pro. Das Asus-Telefon lag mit 54 Prozent der abgegebenen Stimmen nur knapp vor dem zweitplatzierten Mi 10 Ultra.

Nehmt euch die 16 Minuten Zeit für das Video. Weniger, um die Testergebnisse auf Herz und Nieren zu prüfen, sondern vielmehr weil die Gegenüberstellung einen umfassenden Eindruck der aktuell erhältlichen Smartphone-Kameras vermittelt.