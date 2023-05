Gute Optik: Titan-Armband passend zur Apple Watch Ultra

Aber man muss die Längenänderung ja in der Regel auch nur ein einziges Mal vornehmen, um das Armband optimal an das eigene Handgelenk anzupassen. Anschließend lässt sich die Uhr mit einem durch zwei Drucktasten gesicherten Manschettenverschluss einfach abnehmen und wieder anlegen.

Der Anbieter Lululook will mit seinem Titan-Armband für die Apple Watch Ultra eine Alternative zu den sonst in der Regel recht sportlichen Armbandvarianten bieten, die speziell für das derzeit teuerste Modell der Apple-Uhr erhältlich sind. Damit verbunden auch gleich vorweg der Hinweis, dass das Armband speziell für die Apple Watch Ultra gefertigt und somit auch zu groß für die anderen Modelle der Apple Watch ist.

Insert

You are going to send email to