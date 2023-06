Smartmi Fan 3: Flüsterleise, mit Fernbedienung, App und zufälliger Brise

Die Stand-Ventilatoren des Smart-Home-Ausrüsters Smartmi in einer Produktkategorie zu Hause, in der die Ventilatoren auch ohne ihre smarten Anteile locker die Bezeichnung des Klassenbesten für sich beanspruchen könnten. Die App-Integration und die Möglichkeit zur Automatisierung sind hier lediglich die Kirsche auf dem Kuchen.

Seit 2020 zufrieden im Einsatz

Dies gilt auch für das jüngste Modell der Standventilatoren, die wir erstmals im Mai 2020 besprochen haben und den Smartmi Fan in den Modellvarianten 2 und 2S seitdem ohne Abstriche empfehlen.

Privat setzen wir hier in den warmen Sommermonaten weiterhin die erste Version des flexibel einsetzbaren Ventilators ein und stehen zu unserer damaligen Bewertung: Wer einen Ventilator für Büro, Werkstatt oder Wohnzimmer benötigt, der sollte sich nicht im Baumarkt über den Tisch ziehen lassen, sondern zu den akkubetriebenen Geräten mit „natürlicher“ Windzirkulation greifen.

Eine Empfehlung, in die wir nun ganz konkret auch das dritte jüngste Modell der Reihe, den Smartmi Fan 3 einbeziehen können, der auf den ersten Blick nahezu identisch zum Vorgänger ausfällt und lediglich eine Handvoll Hardwareverbesserungen vornimmt, die die Nutzung des Ventilators noch ein wenig komfortabler machen sollen.

Jetzt mit Display und Fernbedienung

Grundsätzlich besitzt der Smartmi Fan 3 nahezu die gleichen Kenndaten wie sein Vorgänger. Der Standventilator ist 96 cm hoch, verfügt über einen integrierten Akku (der bis zu 20 Stunden Dauerrotation ermöglicht) kann auf Wunsch schwenken und besitzt vier Intensitätsstufen.

Was den Smartmi Fan 3 vom Smartmi Fan 2S unterscheidet, ist neben dem integrierten Display auf der Gerätefront vor allem die beiliegende Bluetooth-Fernbedienung. Zudem verfügt die Basis jetzt über eine dezente Akkuzustandsleuchte, die schnell erkennen lässt, wie es um die Ladung des integrierten Stromspenders bestellt ist.

Entsprechend teilt der Smartmi Fan 3 auch alle positiven Eigenschaften, die uns beim Vorgänger so gut gefallen haben. Der integrierte Akku (den man, einmal kennengelernt, nicht mehr missen möchte) ermöglicht den flexiblen Einsatz des Luftverwirblers, der bürstenlose Motor arbeitet so leise, dass dieser auch geräuschempfindlichen Personen den Einsatz im Schlafzimmer ermöglicht und die Zwei-Tasten-Bedienung am Gerät ist in 10 Sekunden verstanden und verinnerlicht.

Der Smartmi Fan 3 verfügt über vier Intensitätsstufen und vier Schwenkbereiche (30°, 60°, 90° und 120°) die sowohl über die iPhone-Applikation des Herstellers als auch über die Fernbedienung gewählt werden können.

Flüsterleise, mit zufälliger Brise

Und die Fernbedienung ist eigentlich auch das wichtigste Unterscheidungskriterium zum Vorgänger, ermöglicht diese die bequeme Konfiguration des Gerätes auch ohne den Ventilator auf den Endgeräten aller Büro-Kollegen beziehungsweise aller Familienmitglieder einrichten zu müssen – und ohne dass jemand aufstehen muss.

Wie das letzte Modell besitzt auch der Smartmi Fan 3 einen Natur-Modus, der den Ventilator nicht kontinuierlich drehen lässt, sonder zufällig mal etwas schneller mal etwas langsamer wirbelt um eine natürliche Brise zu simulieren. Ein gutes Features.

Preislich unterscheidet sich der der Smartmi Fan 3 leicht vom Vorgänger. Der Listenpreis liegt bei 179 Euro, auf Amazon wird der Ventilator bereits für 135 Euro angeboten.

Wir geben dem Stand-Ventilator eine Bewertung mit auf den Weg, die wir nur sehr selten aussprechen: Solltet ihr im Markt für einen Ventilator sein, dann hat das Smartmi-Modell mit App-Anbindung unsere Kaufempfehlung ohne Abstriche. Auch wir haben den Ventilator bereits mehrfach verschenkt und bislang ausschließlich positive Rückmeldung erhalten.

So lange der bereits im Januar angekündigte Smartmi Standventilator mit HomeKit, Umluft und Ladedock in Deutschland noch nicht offiziell im Handel angekommen ist, so lange ist der Smartmi Fan 3 das Modell, das man sich zu Hause aufstellen sollte.