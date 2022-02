Philips Hue: Die Tage der Bluetooth-App sind gezählt

Signify will das App-Erlebnis mit Blick auf die Beleuchtungslösung Philips Hue wieder bündeln. Die seit rund drei Jahren separat erhältliche Anwendung Philips Hue Bluetooth wird sich in absehbarer Zeit verabschieden. Die Funktion wird in die „Haupt-App“ Philips Hue integriert.

