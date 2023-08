Smarthome-Schaltzentrale Yonomi macht dicht

Yonomi war vor allem in den Anfangszeiten von Smarthome und Vernetzung ein gern genutzter Onlinedienst. Damit ist in Kürze endgültig Schluss. Am 29. September wollen die Betreiber nach insgesamt neun Jahren ihre Server abschalten. Yonomi spezialisiert sich inzwischen auf den Business-Bereich und ist Bestandteil des Sicherheitstechnik-Anbieters Allegion geworden.

Ohne Frage dürften ohnehin schon die meisten der einstigen Yonomi-Nutzer zu anderen Plattformen und Lösungen gewechselt sein. Dies führen auch die Betreiber des Angebots im Zusammenhang mit der nun geplanten Einstellung an. Yonomi war in den ersten Smarthome-Tagen ein ausgesprochen guter und einfacher Weg, um unterschiedliche Heimautomatisierungssysteme miteinander zu verknüpfen. Mittlerweile steht hierfür eine Vielzahl von konkurrierenden Angeboten bereit, insbesondere die seither enorm gewachsenen Plattformen Amazon Alexa, Google Home, ein Stück weit auch Apple HomeKit und nicht zuletzt der neue Standard Matter.

Yonomi wurde schon immer auch mit IFTTT verglichen, und die Automatisierungsplattform lässt sich in der Tat in vielen Bereichen ebenfalls als Ersatz oder inzwischen sogar leistungsfähigere Alternative einsetzen. Unterschieden hat sich Yonomi von IFTTT vor allem durch seine Spezialisierung auf den Heimautomatisierungsbereich.

App kann gelöscht werden

Falls ihr also schon länger mit Smarthome experimentiert, schaut besser nach ob die Yonomi-App bei euch noch im Hintergrund am Start ist und womöglich noch eine längst schon vergessene Aufgabe erfüllt, die nun ersetzt werden will. Wir haben das Angebot in seinen Anfangsjahren mehrfach erwähnt, mittlerweile wurde die Yonomi-App aber auch schon drei Jahre lang nicht mehr aktualisiert.

Auf Yonomi angelegte Routinen können leider nicht exportiert werden. Falls hier was auf eine andere Plattform übernommen werden soll, muss der Automatismus dort neu aufgebaut werde – was jedoch mit den inzwischen auf anderem Weg gebotenen Möglichkeiten ein Leichtes sein sollte.

Eventuell noch vorhandene Nutzerdaten werden Ende September automatisch gelöscht. Die Yonomi-Konten bestanden in der Regel nur aus E-Mail-Adressen und einem Passwort, die Verbindung zu den einzelnen Smarthome-Plattformen wurde mithilfe des sogenannten OAuth-Verfahrens realisiert und somit keine erweiterten Nutzerdaten bei Yonomi gespeichert.