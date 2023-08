iPhone 15 Dummys und Hüllen: So könnte es aussehen

Eigentlich lädt alles, was wir aktuell mit Blick auf die nur noch zwei Wochen entfernte iPhone-Vorstellung zu sehen bekommen, vor allem zum Spekulieren und Diskutieren ein. Die neuen iPhone-Modelle werden in diesem Jahr besonders auch wegen der zu erwartenden Änderungen im Umfeld interessant – angefangen bei den (vielleicht) farblich passenden USB-C-Kabeln bis hin zu neuen Hüllen-Kategorien.

Interessant finden wir hier dennoch die Optik und ebenso die Namensgebung „FineWoven“, was offenbar für jenes von Apple erwartete neue Material für Hüllen und vielleicht auch weiteres Zubehör stehen soll, das künftig an die Stelle von Leder tritt.

Ob die Farbgebung auch dem entspricht, was sich Apple für dieses Jahr ausgedacht hat, wird sich noch zeigen. Zumindest teilweise war die Rede davon, dass Apple das iPhone 15 (ohne Pro) mit einer deutlich kräftigen Farbpalette an den Start bringt. Unten dann auch noch eine Umsetzung der kommenden Pro-Modelle in vier Farben.

