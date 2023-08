Oceanic+ Dive Housing: iPhone als leistungsfähige Unterwasserkamera

Die Tauch-App Oceanic+ wurde im Rahmen der Vorstellung der Apple Watch Ultra im vergangenen Jahr als perfekter Begleiter für die neue Apple-Uhr präsentiert. In Verbindung mit dieser Anwendung soll die Apple Watch Ultra auch als leistungsfähiger Tauchcomputer Verwendung finden. Dazu ergänzend lässt sich künftig auch das iPhone ins Oceanic-Setup einbinden. Der Hersteller will im kommenden Monat ein ausgefeiltes Unterwassergehäuse für das Apple-Smartphone auf den Markt bringen.

Dem Anbieter zufolge wird das iPhone in Verbindung mit dem Oceanic+ Dive Housing zu einer leistungsfähigen Unterwasserkamera und lässt sich begleitend dazu auch als zweites Display für die Anzeige der bislang nur mit der Apple Watch Ultra verwendbaren Oceanic-App verwenden.

Die Bauweise und Ausstattung der Oceanic-Hülle geht weit über die Standardfunktionen von gewöhnlichen wasserdichten Cases für das iPhone hinaus. So soll sich das iPhone darin in Tiefen bis zu 60 Metern verwenden und mithilfe von mechanischen Tasten und einem Bluetooth-Bedienfeld steuern lassen. Über die begleitende App stehen zusätzliche Kamerafunktionen insbesondere im Bereich der Farbabstimmung und -kalibrierung für Unterwasseraufnahmen bereit. Ein integrierter Akku soll die Laufzeit auf bis zu 100 Stunden verlängern und eine ebenfalls eingebaute Vakuumpumpe stellt sicher, dass das iPhone vollständig abgeschottet und dicht in der Hülle eingepackt ist.

Die neue Tauchhülle für das iPhone lässt sich zunächst allerdings nur in den USA zum Preis von 490 Dollar vorbestellen. Von der Bauweise her ist das Oceanic+ Dive Housing so konzipiert, dass es sich mit einer Vielzahl von iPhone-Modellen verwenden lässt. Auf der Kompatibilitätsliste des Herstellers finden sich alle iPhone-Modelle vom iPhone X bis zur noch aktuellen Generation iPhone 14 inklusive der zweite und dritten Generation des iPhone SE.

https://www.youtube.com/watch?v=1610517133