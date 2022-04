Smarthome-Pleite: Insteon lässt seine Nutzer im Dunklen stehen

Berichten aus den USA zufolge besteht zumindest die Hoffnung, dass sich existierende Insteon-Systeme an offene Lösungen wie Home Assistant, OpenHab oder Homebridge anknüpfen und auf diese Weise fortführen lassen. Unter keinen Umständen sollen betroffene Nutzer daher ihre Geräte zurücksetzen, da sich die Integration sonst unter Umständen nicht konfigurieren lässt. Home Assistant hat seine Hilfedokumente bereits an die aktuelle Situation angepasst und um den Warnhinweis ergänzt, dass Insteon seine Cloud-Dienste im April 2022 eingestellt hat.

Die Nutzer von Insteon-Produkten treffen die gleichermaßen überraschenden wie bislang ungeklärten Vorgänge mit voller Breitseite. Zwar zeigt sie Systemstatus-Anzeige des Unternehmens an, dass alle Dienste korrekt funktionieren, Erfahrungsberichte im Netz sprechen jedoch eine andere Sprache, so sehen sich die Insteon-Kunden in großer Zahl mit nicht funktionierenden Steuerungen konfrontiert. Und während die Webseite von Insteon noch läuft, sind auch andere Dienste wie das in diesem Moment für Kunden mehr als wichtige Support-Forum des Herstellers offline.

