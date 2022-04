Garmin spendiert dem vívosmart ein größeres Display

Für erweiterte Aktivtätsaufzeichnungen im Freien ist es möglich, die GPS-Daten eines verbundenen Smartphones in die Aufzeichnungen mit einzubeziehen. Der vívosmart 5 ist wie schon seine Vorgänger nicht mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattet. In Kombination mit einem Smartphone stehend dann auch weitere Funktionen wie beispielsweise eine konfigurierbare Notfalltaste zur Verfügung. Zudem können von einem verbundenen Smartphone empfangene Mitteilungen wie Kalendererinnerungen, Wetterinformationen, eingehende Anrufe und Nachrichten direkt auf dem neuen Fitness-Tracker von Garmin angezeigt werden.

Die technische Ausstattung des vívosmart 5 gewährleistet eine dauerhafte Kontrolle der wichtigsten Fitness- und Gesundheitsfaktoren, die mittlerweile deutlich über die schlichte Bewegungserfassung hinausgehen. So erlaubt das Gerät die Herzfrequenzmessung rund um die Uhr inklusive Herzfrequenzalarmen und bietet zudem die Möglichkeit zur Messung von Atemfrequenz, Stresslevel und Sauerstoffsättigung. Ergänzend wirbt Garmin mit einer integrierten Schlafanalyse, die nicht nur die verschiedenen Schlafphasen, sondern auch Bewegung, Sauerstoffsättigung und Atmung aufzeichnet. Die so gesammelten Daten tragen zur Erstellung einer individuellen Schlafbewertung bei. Als weitere Funktionen in Verbindung mit der zugehörigen App nennt Garmin ein integriertes Menstruations- und Schwangerschaftstracking sowie die Möglichkeit, die über den Tag aufgenommene Flüssigkeitsmenge zu erfassen.

Insert

You are going to send email to